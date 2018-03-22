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中央社

阻撓議程 科索沃議員丟催淚彈大鬧國會

中央社2018/03/22 15:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社普里斯蒂納21日綜合外電報導）科索沃國會今天就與鄰國蒙特內哥羅的邊界協議進行表決，儘管反對派議員一再施放催淚瓦斯，仍無法阻止協議通過。這項協議被視為科索沃加入歐洲聯盟（EU）的關鍵。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，科索沃2015年與蒙特內哥羅談成的協議，對科索沃享免簽證進入歐盟申根區待遇、最終加入歐盟至關重要。

法新社在場記者說，濃煙瀰漫國會議事廳，迫使議員撤離現場，儘管三番兩次受到阻撓，最後仍在傍晚順利進行表決。

120名國會議員當中，有80人投下贊成票，達成2/3多數決門檻。

科索沃總統塔其（Hashim Thaci）推文說，「這顆球如今已在歐盟執行委員會（European Commission）陣營手中」，盼能終結長達「數十年的孤立」狀態。

警方說，有7名來自主要反對黨「自決黨」（Vetevendosje）的國會議員被捕。

自決黨堅決反對這項邊界協議，聲稱這會讓科索沃失去8000公頃的森林和山地牧場。

自決黨國會議員過去已有多次使用這類手段阻撓議事進行的紀錄。

總理哈拉迪納伊（Ramush Haradinaj）20日說，這場表決是「國家最重要的一項大事」。

哈拉迪納伊去年出任總理之前，也反對這項協議。但他如今表示：「表決（通過）不會危及科索沃領土。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070322

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