管中閔要求教育部 月底前決定是否聘任

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案等爭議；並有媒體爆料，管中閔2005年起曾在中國廈門大學等校涉嫌違法兼職，台北地檢署已分案調查，教育部至今未核定管中閔人事。

（中央社記者陳至中台北22日電）台灣大學遴選出的新校長管中閔，先後因擔任企業獨董、論文案、中國大陸兼職等爭議，至今仍無法上任。管中閔今天打破沈默，發出4點聲明，要求教育部在3月底前決定是否聘任。

管中閔今天發出4點聲明，第一，大學校長遴選依法為校長遴選委員會職權。第二，台大校長遴選委員會依法選任管中閔為校長當選人，並報請教育部聘任，至今已超過2個半月。

第三，管中閔聲明控訴，「政府各部門與政媒勢力不斷製造莫須有的不實指控，教育部再配合推諉懈怠，遲遲不對該聘任案作出准否之核示，已使台灣大學校務擘劃、決策與年度財務規劃產生困難」。

最後，管中閔要求教育部在3月底前，對台大校長遴選委員會報請聘任他為台大校長一事，「應為准否之函示」。

林騰蛟受訪表示，24日台大召開完校務會議後，就會參考校務會議的結論，加上教育部掌握的相關資訊做評判，盡快做適法性處理。

媒體追問，管中閔到中國大陸兼職，可能涉及違反「國家機密保護法」等，是否會影響教育部核定校長職位？林騰蛟說，如果報載屬實，會是由地檢署啟動調查偵辦，教育部會尊重司法。但一般來講，如果牽涉刑責，需要很長一段時間等待司法判決，教育部不會等，而是在校務會議後做處理。

媒體問及，教育部是否會組小組調查管中閔到大陸兼職？林騰蛟表示，管中閔是台大專任教授，人事管理本職在台大，當然是由台大去釐清，教育部只能督促，不可能越俎代庖。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070322