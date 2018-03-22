詹皇屠龍 35分17助攻0失誤NBA第一人

ESPN與「今日美國報」（USA Today）網站報導，自1977-1978年球季把失誤納入紀錄以來，詹姆斯是NBA第一名單場得35分、助攻次數超過15次而沒有失誤的球員。

手握3枚冠軍戒，4屆最有價值球員（MVP）詹姆斯得35分、17次助攻，外加7籃板，全場沒有發生失誤。

法新社報導，5名球員缺陣、教練掛病號的困境之下，詹姆斯（LeBron James）一夫當關，率隊132比129擊敗東區排名第一的多倫多暴龍。

（中央社克里夫蘭21日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士「小皇帝」詹姆斯今天對多倫多暴龍之戰，繳出35分、17助攻、無失誤的破紀錄成績，成為NBA史上第一人。

總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）因健康因素離隊後，暫代職位的助理教練德魯（Larry Drew）表示：「跟你百分之百老實講，我從沒見過這種事，17次助攻、35分而且全無失誤，這簡直令人嘆為觀止。」

騎士歷經4筆球員交易整頓戰力，戰績42勝29敗保持競爭力，儘管距離暴龍53勝19敗有一段差距，不過騎士今天仍克服半場64比79的落後，在比賽後半段逆轉屠龍。

詹姆斯這場比賽最後一個助攻傳給洛夫（KevinLove），洛夫在底線砍進三分球，幫助騎士128比124拉大領先。

洛夫左手骨折缺陣21場後，傷癒復出第2戰，這場比賽攻下23分、抓12籃板。（譯者：林宏翰/核稿：何宏儒）1070322