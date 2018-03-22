《鬥陣特攻》「前往暴雪樂園」繪畫賽　楷神榮登二連霸

榮獲最大獎「一槍一個獎」的楷神，在去年的「雞祥如意—賀歲繪畫競賽」中也獲得第一名。楷神表示，既然是主題是遊樂園，就想表現出平常英雄們不為人知的一面，例如身穿平常服裝而不是戰鬥時的鎧甲。而這次作品中的主角法拉平常都是給人很正義、堅強的形象，但是在遊樂園看到自己的小粉絲也是露出溫馨的表情，就是想表現出這種反差的感覺。

暴雪娛樂日前舉辦《鬥陣特攻》「前往暴雪樂園繪畫競賽」，歷經快 2 個月的作品募集，最後主辦單位共收到了超過 150 幅作品，並從中選出 10 幅優秀作品。 21 日暴雪娛樂也邀請到獲得最大獎「一槍一個獎」楷神、二等獎「一起奮戰獎」沾與「花村攻擊方日常獎」代表咪婭三位獲獎者分享創作的過程。



▲楷神作品《" 你也來逛樂園啊？ "》（圖／暴雪娛樂提供）

楷神也提到，在創作時遇到了不少問題，例如法拉身上的皮衣皺褶光影一直處理不好，花了很多時間研究。右邊的小孩子更遇到畫不下去的窘境，言語上很難形容這種挫折，不過讓自己冷靜下來後終於能順利進行繪畫作業，也很自豪在這張圖中除了外框之外都看不到「線」，很開心作品能再次得獎。



▲楷神想要在畫作中表現出英雄平常不為人知的一面。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）

獲得二等獎「一起奮戰獎」的沾表示，覺得遊樂園要把全部的人、不管是正派或是反派都塞進去比較好，概念有點像是「威利在哪裡」的感覺，觀看者可以找找看自己喜歡的角色。一開始是先把一些重要角色的位子確定好，也參考了很多粉絲的角色創意。不過也把自己的私心放在畫作裡面，像是沾說自己最喜歡源氏和慈悲這個配對，因此就把他們放在最前面。這幅大型畫作也花了她一個半月的時間。



▲沾作品《歡迎來到暴雪樂園--試著找出所有鬥陣特攻的角色吧》（圖／暴雪娛樂提供）

沾也提到，自己會接觸《鬥陣特攻》是因為它的美術風格，特別喜歡裡面機械、科技的感覺，也陸陸續續畫了很多張同人作品。這次的遊樂園地圖也是在開放前就非常期待，雖然裡面有些暴雪其他遊戲的彩蛋沒有太多共鳴，不過熱鬧的氣氛很有慶典的感覺。



▲沾分享自己創作時的想法。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）

作為 6 名「花村攻擊方日常獎」得獎者代表的咪婭，非常喜歡 D.Va 和 76 之間是父女關係的二次設定，也私心的把他們放在最前面。談到最麻煩的部分，咪婭覺得是在線稿部分，而且為了畫後面的背景還特地開遊戲去好好研究了一番後慢慢的刻上去，不過畫人物；特別是 D.Va 時就非常開心。



▲咪婭作品《跟爹地去遊樂園玩好開心》（圖／暴雪娛樂提供）

咪婭覺得《鬥陣特攻》最吸引她的就是角色之間的故事與互動，自己也會腦補想像後再進行創作。玩過遊樂園地圖後，覺得主題很鮮明很歡樂，特別是鬼屋的氣氛搭配爭奪的感覺很棒。重點是這種地形很適合 D.Va 的大絕招，非常容易炸到人。



▲咪婭表示自己很喜歡76與D.Va這個二次設定。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）



▲三人與獎品一同合照。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）