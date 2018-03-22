英劍橋分析濫用個資 印度三大黨被指為客戶

在比哈省那場選舉中，報導引述劍橋分析網站說，他們的母公司「戰略溝通實驗室」（SCL），曾與印度人民黨（BJP）、國大黨（Congress）和人民黨聯合派（JDU）合作。

「印度快報」（The Indian Express）今天報導，根據劍橋分析相關網站內容顯示，他們的服務曾被使用在2010年印度比哈省（Bihar）議會選舉上。

（中央社記者康世人新德里22日專電）英國資料分析業者劍橋分析（Cambridge Analytica）涉嫌濫用臉書個人資料，以影響多國選舉的醜聞爆發後，印度三大政黨被指稱也是劍橋分析母公司客戶。

報導引述劍橋分析相關網站指出，他們為合作的政黨提供2010年比哈省議會選舉選民深入分析，核心挑戰是確認每一黨的浮動、態度搖擺選民，且衡量選民對選舉的冷淡程度。

網站宣稱，除了研究分析，公司還在2010年比哈省議會選舉中，建立村級黨組織層級溝通制度，以增加支持者的積極性，讓他們的客戶贏得勝利，有超過90%被鎖定的省議會席次由客戶贏得勝利。

在劍橋分析濫用個資影響各國選舉的醜聞爆發後，印度人民黨和國大黨的領袖互控對方利用外國企業操控選舉，濫用個人資料。

由於劍橋分析公司被控濫用數據、不當取得臉書5000萬名用戶資料牽涉到印度用戶，且印度將在2019年舉行國會大選，印度政府已對臉書提出警告。

印度通訊與資訊技術部長普拉薩（Ravi ShankarPrasad）警告臉書，印度資訊法賦予政府採取「嚴格行動」的權力，透過不受歡迎方式暗中或公然影響選舉的自由與公平，將不被理解和允許，政府可援引資訊法起訴，甚至可傳喚臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）到印度出庭。

祖克柏稍早打破沉默，在自己的臉書官方帳號上貼出聲明道歉，承諾將保護用戶個人資料，並採取行動步驟，對任何可疑活動的應用程式全面稽核。（編輯：陳俊碩）1070322