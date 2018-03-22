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就在今晚　川普將宣布「美中貿易戰」開打

國際中心／綜合報導2018/03/22 15:50
▲中美貿易戰即將開打。（圖／翻攝自 CNN , 2018.3.22）
▲中美貿易戰即將開打。（圖／翻攝自 CNN , 2018.3.22）

美中貿易戰即將開打！白宮官員稍早對外證實，美國總統川普（Donald Trump）將於美東時間 22 日中午 12 時 30 分（台灣時間 23 日凌晨 0 時 30 分），宣布對中國大陸進口的商品課徵關稅。此舉預料將引發北京政府的「報復」，進一步擴大成為一場全球性的貿易戰。


白宮官員對外表示，川普將於 22 日宣布 USTR 所進行的「301 」調查結果。（圖／翻攝自路透社 , 2018.3.22）

綜合外國媒體報導，根據白宮官員對外表示，川普將於 22 日宣布美國貿易代表署（USTR）所進行的「301 」調查結果，內容為分析中國大陸不公平貿易行為，特別於技術轉移、竊取智慧財產權等方面。


美國貿易代表賴特海瑟（圖）透露，將來課稅所涉及的商品，恐包括中國大陸的高科技產業。（圖／翻攝自彭博 , 2018.3.22）

報導指出，將來課稅項目所包含的關稅商品涉及幅度，白宮並未多做說明。美國貿易代表賴特海瑟（Robert Lighthizer）則透露，將來課稅所涉及的商品，恐包括中國大陸的高科技產業，也有可能會限制中方在美國的投資項目。

另外也有外媒分析，身為美國盟友的英國，在面對這場中美貿易戰時，應該會選擇站在國際貿易體系的那一方。

關鍵字川普美中貿易戰習近平中國大陸課稅
堅持同組號碼　老翁中頭獎一億元

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