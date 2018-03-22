就在今晚　川普將宣布「美中貿易戰」開打

美中貿易戰即將開打！白宮官員稍早對外證實，美國總統川普（Donald Trump）將於美東時間 22 日中午 12 時 30 分（台灣時間 23 日凌晨 0 時 30 分），宣布對中國大陸進口的商品課徵關稅。此舉預料將引發北京政府的「報復」，進一步擴大成為一場全球性的貿易戰。



▲白宮官員對外表示，川普將於 22 日宣布 USTR 所進行的「301 」調查結果。（圖／翻攝自路透社 , 2018.3.22）