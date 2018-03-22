NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈關懷役男　立委及議員團隊營區探訪輔大性侵案　色學弟遭判3年半定讞天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
娛樂

圖輯／曾智希突破自我　挑戰5公里越野跑

圖輯／記者林柏年2018/03/22 17:22

  • ▲曾智希將參加5公里越野路跑。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲（圖／ＯＯＯ攝 , 2018.xx.xx

  • ▲曾智希將參加5公里越野路跑。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲曾智希將參加5公里越野路跑。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲曾智希將參加5公里越野路跑。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲曾智希將參加5公里越野路跑。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲曾智希將參加5公里越野路跑。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲曾智希將參加5公里越野路跑。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲曾智希將參加5公里越野路跑。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲Trash路跑活動當天將現場演出。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲Trash路跑活動當天將現場演出。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲Trash路跑活動當天將現場演出。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲Trash路跑活動當天將現場演出。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲2016四大極地賽冠軍陳彥博，邀請眾人培養突破自我的勇氣，屆時一同體驗越野跑的樂趣。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

  • ▲2016四大極地賽冠軍陳彥博，邀請眾人培養突破自我的勇氣，屆時一同體驗越野跑的樂趣。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.22）

藝人曾智希、樂團 Trash 與極限馬拉松好手陳彥博今(22)日出席路跑宣傳活動，邀請眾人培養突破自我的勇氣，屆時一同體驗越野跑的樂趣。曾智希表示以前只跑過 color run，真正越野路跑是第一次，對她來說是一大挑戰，希望路跑當天有更多人一起幫她加油打氣，樂團Trash 則是會在現場演出迎接跑者抵達終點。

關鍵字曾智希陳彥博trash
遭問秀琴欠錢　藍心湄爆為他燒千萬影／畢書盡遭她奪色　SM道具出籠

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan