圖輯／曾智希突破自我　挑戰5公里越野跑

藝人曾智希、樂團 Trash 與極限馬拉松好手陳彥博今(22)日出席路跑宣傳活動，邀請眾人培養突破自我的勇氣，屆時一同體驗越野跑的樂趣。曾智希表示以前只跑過 color run，真正越野路跑是第一次，對她來說是一大挑戰，希望路跑當天有更多人一起幫她加油打氣，樂團Trash 則是會在現場演出迎接跑者抵達終點。