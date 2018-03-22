退伍軍人團體立院前撒冥紙 追思繆德生

（中央社記者呂欣憓台北22日電）退役上校繆德生家屬今天上午在第一殯儀館舉行公祭，多個退伍軍人團體下午集結在立法院前為繆德生哀悼，並前進凱達格蘭大道，晚上要在凱道上靜坐並舉行燭光晚會。

繆德生日前在軍人年金改革的抗議中從二樓跌落傷亡，退伍軍人團體藍天行動聯盟、陸軍官校48期總會、台灣軍政府、南台灣抗暴聯盟等70多個團體今天號召上百名退伍軍人和支持者集結於立法院前，聲稱要完成繆德生的遺志。

遊行群眾下午1時起聚集於立法院前，2時舉行追思儀式，現場群眾人手一支菊花，並朝天空撒冥紙，藍天行動聯盟主席武之璋說，他了解大家今天都很悲憤，遊行到凱道後，不達目的決不回家，並高唱起「革命尚未成功、同志仍須努力！」