府：亞泥25日三方會談 全程網路直播

總統府今天發布新聞稿指出，去年12月28日，蔡總統於「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第4次委員會議中裁示，針對亞泥新城山礦場議題，建議由經濟部邀請原轉會委員、太魯閣族當地部落會議代表，與亞泥公司共同討論當前面臨的情況，謀求解決爭議的可能性。總統並請行政院政務委員林萬億、原民會主委夷將．拔路兒居間提供協助。

極具爭議的亞泥新城山礦場礦權在去年已順利展限，即便未來礦業法修正通過，也不需行使原住民族諮商同意權。

總統府指出，經過近3個月的協調與準備後，政府相關部門已就亞泥議題召開5次專案會議，並與當地玻士岸部落族人進行過3次預備會議與1次工作會議，敲定3月25日下午3時於玻士岸部落舉行首次協商會議。

協商會議將由原轉會委員帖喇．尤道主持，政府、部落與亞泥公司三方推派代表參加。當天預計聽取部落會議報告整體訴求後，優先聚焦在「真相調查」與「居住安全」兩項議題，商討立即可執行的改善方案，並確立對話與問題解決機制，為後續相關議題開展共同參與及解決問題的建設性途徑而努力。

原轉會執行秘書、總統府副秘書長姚人多表示，總統在原轉會上裁示的精神，是希望透過坐下來談，來化解爭議、解決問題。姚人多指出，事情正朝這個方向發展，對協商會議的舉行審慎樂觀。

總統府指出，會談將全程進行網路直播。（編輯：蘇志宗）1070322