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長榮海運再添生力軍　2全貨櫃輪聯合命名

記者黃守作／高雄報導2018/03/22 16:38
▲長榮海運公司2艘2,800TEU級全貨櫃輪舉行聯合命名儀式。(圖／記者黃守作攝，2018.03.22)
▲長榮海運公司2艘2,800TEU級全貨櫃輪舉行聯合命名儀式。(圖／記者黃守作攝，2018.03.22)

長榮海運公司2艘2,800TEU級全貨櫃輪於今(22)上午，在台灣國際造船公司碼頭，舉行聯合命名儀式，經命名為長明(EVER BEADY)輪及長柔(EVER BONNY)輪，再添生力軍。

長榮海運公司2艘2,800TEU級全貨櫃輪聯合命名儀式，是由長榮海運公司董事長張正鏞及長榮海運新加坡公司董事長莫春蘭及台船公司董事長鄭文隆共同主持，並由長榮泰國公司董事長夫人Mrs. Aphinya Changariyavong及馬來西亞拿督夫人Datin Saisunee Ong負責擲瓶，祝福新船一帆風順，班班滿載，為長榮海運創造豐厚的利潤。

經命名的長明(EVER BEADY)輪及長柔(EVER BONNY)輪，為長榮集團向台灣國際造船公司訂造10艘同系列貨櫃輪中的第5艘及第6艘，此系列貨櫃輪是台船累積近10餘年來的技術研發成果，專為長榮量身打造的經典船舶，之前完成命名及交付的4艘同型貨櫃輪，目前已陸續加入長榮海運的營運團隊，無論省油、速度、裝備、系統或性能等表現，均十分優異。

長明(EVER BEADY)輪及長柔(EVER BONNY)輪的船長均為211.9公尺，船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，均可裝載2,926個20呎的標準貨櫃，並各自設置342組冷凍貨櫃插座。

此外，這兩艘船舶甲板上的貨櫃擺放，採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並分析符合驗船協會(ABS及NK)的CSC及CLP-V船級符號(Class Notation)，可針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

關鍵字長榮海運台船長明輪長柔輪
外籍旅客趴趴走　疑登革熱快篩陽性高雄市榮民服務處　服務網座談會

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