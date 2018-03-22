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美擬對陸祭301條款　陸港股震盪下挫　台灣也中招

記者許家禎／台北報導2018/03/22 16:36
▲美國總統川普擬對中國大陸祭出301條款，擬就大陸侵犯智慧財產權，對陸商品課徵約500億美元關稅，中美貿易戰疑慮再起，若貿易戰開打，台灣將無法倖免受到波及。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美國總統川普擬對中國大陸祭出301條款，擬就大陸侵犯智慧財產權，對陸商品課徵約500億美元關稅，中美貿易戰疑慮再起，若貿易戰開打，台灣將無法倖免受到波及。（圖／NOWnews 資料照片）

美國總統川普擬於台北時間明（23）日凌晨宣布對中國大陸祭出301條款，擬就大陸侵犯智慧財產權，對陸商品課徵約500億美元關稅，中美貿易戰疑慮再起。消息一出，使陸港股今（22）日盤中震盪走跌，上海綜合指數下跌0.5%、香港恆生指數跌0.6%。台股盤中也受到壓抑，雖守住11000點大關，但一度大漲的百點終場全吐回。

彭博報導，美國總統川普考慮要向中國大陸，針對100多種不同類型的大陸商品徵收關稅，其關稅總額是根據美國對大陸侵犯智慧財產權所造成的損失而估計出來，約500億美元。有白宮官員表示，由於大陸政府主導扭曲市場、竊取美國技術和智慧財產權，讓他們決定採取這樣的措施。

針對一觸即發的中美貿易戰，大陸國務院總理李克強20日主持全國人大會議閉幕後記者會表示，中美貿易戰開打，對雙方都沒有好處，希望大家保持理性，「我們希望雙邊貿易平衡」，強調將持續擴大在服務業、制造業的具體措施，也會嚴格保護知識產權，希望美方不要在貿易上失去平衡，否則就是丟了賺錢機會。

消息一出，陸港股今（22）日盤中震盪走跌，上海綜合指數下跌0.5%，收在3263.48點。香港恆生指數盤中接近尾盤時跌近1%，暫收31121點。而台股早盤一度大漲百點，盤中節節敗退由紅翻黑，漲幅全吐光，終場跌5.23點，收在11005點，成交金額新台幣約1476億元。

國泰投信ETF團隊基金經理人鄭立誠指出，此次調高關稅產品中，若包括消費性電子產品，則大陸的電子廠商及在大陸製造的國外科技公司將遭受衝擊，包括美國跨國企業公司蘋果等，而台灣企業為其生產重地，每年台灣的海外訂單從大陸出口比重約達51%，若貿易戰開打，台灣出口也會受到重大影響，壓抑台灣企業獲利成長，建議投資人不妨進行避險操作。

 

關鍵字貿易戰中美貿易戰301條款陸港股台股
美祭301制裁　恐衝擊這2類產業防委託書奪經營權　金管會擬嚴管

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