國語日報董監事改選 教育部：不合法

（中央社記者劉冠廷、陳至中台北22日電）國民黨立委柯志恩今天說，國語日報是獨立的財團法人、優質的媒體，呼籲教育部把黑手拿開。教育部重申，國語日報屬於政府捐助的財團法人，董事會未依要求修改章程，因此3月5日完成的董監事改選不是合法改選。
教育部去年認定，國語日報屬於政府捐助的財團法人，隨即以法人主管機關角色，要求國語日報修正捐助章程、改選董事，遭到拒絕後，教育部於去年10月向法院聲請解除國語日報董事職務，並請求指派臨時董事協助國語日報回復健全運作。
然而，台北地方法院審理後，今年1月3日駁回教育部的聲請，但教育部同月15日提出抗告，目前正在法院審理中。國語日報3月5日改選董監事，由蔣竹君擔任董事長。但教育部表示，國語日報未依照要求修改章程，此案法院還在審理中，不會承認這次改選。
中國國民黨立法院黨團上午召開記者會，柯志恩說，國語日報是獨立的財團法人、優質的媒體，政治的黑手不能進入媒體，更何況國語日報已被判定不是政府所捐贈的單位，呼籲教育部把黑手拿開，還給國語日報獨立自主的空間。
立委陳學聖也說，整件事可以看出民進黨有意在打壓意見不同的團體，是「順我者昌，逆我者亡」，呼籲教育部長潘文忠收起政治的黑手，回歸到教育的本質。
受邀出席記者會國語日報社工會理事長王福鈞說，依照監督要點，教育部要求國語日報修正章程，要官派二分之一以上的董事，無疑就是要掌控董事會，呼籲政府不要再做這樣的事，殘害這麼一個乾淨、為下一代付出的園地。
教育部終身教育司長黃月麗向中央社記者重申，國語日報屬於政府捐助的財團法人，董事會未依要求修改章程，因此3月5日完成的董監事改選不是合法改選，教育部也無從做董事變更許可。教育部將於今天稍晚詳細說明國語日報案的進度。（編輯：溫貴香） 1070322