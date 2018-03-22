NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈促桌協、殘總加速　體育署祭出警告新北市清明服務網上線　掃墓更便利天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

國語日報董監事改選 教育部：不合法

中央社2018/03/22 15:53
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者劉冠廷、陳至中台北22日電）國民黨立委柯志恩今天說，國語日報是獨立的財團法人、優質的媒體，呼籲教育部把黑手拿開。教育部重申，國語日報屬於政府捐助的財團法人，董事會未依要求修改章程，因此3月5日完成的董監事改選不是合法改選。

教育部去年認定，國語日報屬於政府捐助的財團法人，隨即以法人主管機關角色，要求國語日報修正捐助章程、改選董事，遭到拒絕後，教育部於去年10月向法院聲請解除國語日報董事職務，並請求指派臨時董事協助國語日報回復健全運作。

然而，台北地方法院審理後，今年1月3日駁回教育部的聲請，但教育部同月15日提出抗告，目前正在法院審理中。國語日報3月5日改選董監事，由蔣竹君擔任董事長。但教育部表示，國語日報未依照要求修改章程，此案法院還在審理中，不會承認這次改選。

中國國民黨立法院黨團上午召開記者會，柯志恩說，國語日報是獨立的財團法人、優質的媒體，政治的黑手不能進入媒體，更何況國語日報已被判定不是政府所捐贈的單位，呼籲教育部把黑手拿開，還給國語日報獨立自主的空間。

立委陳學聖也說，整件事可以看出民進黨有意在打壓意見不同的團體，是「順我者昌，逆我者亡」，呼籲教育部長潘文忠收起政治的黑手，回歸到教育的本質。

受邀出席記者會國語日報社工會理事長王福鈞說，依照監督要點，教育部要求國語日報修正章程，要官派二分之一以上的董事，無疑就是要掌控董事會，呼籲政府不要再做這樣的事，殘害這麼一個乾淨、為下一代付出的園地。

教育部終身教育司長黃月麗向中央社記者重申，國語日報屬於政府捐助的財團法人，董事會未依要求修改章程，因此3月5日完成的董監事改選不是合法改選，教育部也無從做董事變更許可。教育部將於今天稍晚詳細說明國語日報案的進度。（編輯：溫貴香） 1070322

兒童節何處去 新北河濱免費...超馬好手陳彥博 發願成極地冒險

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan