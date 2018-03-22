國語日報董監事改選 教育部：不合法

（中央社記者劉冠廷、陳至中台北22日電）國民黨立委柯志恩今天說，國語日報是獨立的財團法人、優質的媒體，呼籲教育部把黑手拿開。教育部重申，國語日報屬於政府捐助的財團法人，董事會未依要求修改章程，因此3月5日完成的董監事改選不是合法改選。

教育部去年認定，國語日報屬於政府捐助的財團法人，隨即以法人主管機關角色，要求國語日報修正捐助章程、改選董事，遭到拒絕後，教育部於去年10月向法院聲請解除國語日報董事職務，並請求指派臨時董事協助國語日報回復健全運作。

然而，台北地方法院審理後，今年1月3日駁回教育部的聲請，但教育部同月15日提出抗告，目前正在法院審理中。國語日報3月5日改選董監事，由蔣竹君擔任董事長。但教育部表示，國語日報未依照要求修改章程，此案法院還在審理中，不會承認這次改選。