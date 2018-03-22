〈分析〉歐盟鬆綁銀行數據 亞馬遜、阿里…金融科企搶

香港《文匯報》綜合外媒報導，PSD2 要求銀行開放轉賬、付款等客戶數據，只要客戶授權，銀行便須向第三方分享客戶賬戶資料，每天最少 4 次更新賬戶結餘。如此一來，公眾將能使用第三方軟體，查閱所有銀行的資訊，例如利率、交易費用和產品種類等，從而按照個人需求，選擇適合的金融產品。另外，用戶也能利用第三方軟體，於國外以本國銀行的賬戶付款，如同使用信用卡。

西方社會近年積極研究金融數據共享，歐盟早前推行支付服務指令修正案 (PSD2)，要求銀行開放賬戶數據，容許客戶使用第三方程式理財。英國《金融時報》形容，PSD2 將是繼自動櫃員機 (ATM) 面世以來，銀行業面臨的最大變革，金融科技企業則摩拳擦掌，期望搶佔龐大的電子金融服務市場。

隨着銀行數據鬆綁，金融科技公司將能通過第三方軟體，整合並分析公眾消費行為，並開發人工智能 (AI) 理財等新服務，發展潛力巨大。

2017 年首 10 個月，歐洲投資者對金融新創企業的風險投資達 250 億美元，較前年全年高接近 8 成。預料蘋果公司 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及 Google(GOOG-US) 等跨國科技企業亦可能開發自家軟體，試圖分一杯羹。中國金融科技企業亦不例外，兩大巨頭騰訊 (0700-HK) 及阿里巴巴 (BABA-US) 可能更易進入歐洲市場。

普華永道會計師事務所的調查發現，2/3 德國人計劃把賬戶資料，分享至第三方系統。德國諮詢公司 Roland Burger 分析估計，歐洲約 4 成零售銀行業務收入可能流向金融科技企業，嚴重衝擊傳統銀行業。

美國金融科技企業近年長足發展，當中以 Mint 發展較搶眼。Mint 跟美國約 99% 金融機構合作，容許客戶通過應用程式，直接管理銀行儲蓄、貸款、退休金及投資等賬戶，更提供消費分析、財務規劃等功能，至今累積逾 2000 萬賬戶。

金融科技企業有如雨後春筍，亦可能產生監管及保安問題。歐洲消費者中心網絡警告，第三方程式可能儲存用戶資料一段長時間，呼籲公眾小心選擇，確保資料獲充分安全認證。

美國消費者金融保護局 (CFPB)2016 年 11 月就金融數據共享展開諮詢，2017 年訂立 9 點指引，期望改善規管，促進業界良性發展。

目前中國金融業以國內市場為主，外資影響力有限，若日後金融數據共享於歐美發展成熟，中國亦可能需跟隨開放市場，亞馬遜、Google 等科企或可藉機進入中國市場，恐造成激烈競爭。

中國金融市場環境特殊，騰訊及阿里巴巴已掌握大量客戶的消費資訊，反而銀行業擁有客戶資訊的規模可能更小，若要求銀行分享賬戶數據，銀行業很可能反過來，要求科技企業分享數據，當局或需採取措施，平衡各方利益。

不過，埃森哲諮詢公司 (Accenture) 去年調查發現，2/3 受訪者不願意向第三方交出賬戶資料，更有 53% 受訪者揚言不會改變使用銀行服務的方式，反映人們或需一段時間，才能逐漸適應流動理財模式的轉變。

《泰晤士報》援引英國競爭和市場管理局 (CMA) 高級經理蘭德形容，開放金融數據是里程碑，徹底改變人們管理銀行賬戶的方式。然而顧客使用現行服務多年，早已存在慣性，加上匯豐、巴克萊、蘇格蘭皇家銀行等多間大型銀行均推遲交出客戶資料的時間，使 PSD2 出師不利。

小商戶亦對第三方軟體感憂慮，目前歐洲大多數小商戶均以現金交易，但若第三方軟體普及，顧客即使只作小額購物，也能利用軟體付款，商戶卻需為交易支付手續費，降低利潤。