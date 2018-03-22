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娛樂

圖輯／賴琳恩扮爆乳OL　透露最愛蕾絲的

圖輯／記者葉政勳2018/03/22 16:27

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

  • ▲賴琳恩為內衣品牌新品發表站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.22）

有最辣人妻封號的賴琳恩今（22）日為內衣品牌新品發表站台，一出場就以OL風格的穿搭驚豔眾人，對內衣很有研究的她，工作的時候喜歡穿機能型的，但一回到家以後，會即刻穿上較為性感的薄紗蕾絲內衣，她透露這是維持和老公陳乃榮的情趣的小方法之一。

關鍵字賴琳恩陳乃榮內衣情趣
不肖廠商謊稱女星遭家暴　賣肚臍貼樂團挑戰音樂劇　刻畫親情矛盾

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