圖輯／賴琳恩扮爆乳OL　透露最愛蕾絲的

有最辣人妻封號的賴琳恩今（22）日為內衣品牌新品發表站台，一出場就以OL風格的穿搭驚豔眾人，對內衣很有研究的她，工作的時候喜歡穿機能型的，但一回到家以後，會即刻穿上較為性感的薄紗蕾絲內衣，她透露這是維持和老公陳乃榮的情趣的小方法之一。