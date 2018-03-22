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國體法／促桌協、殘總加速改革　體育署祭出警告

體育中心／綜合報導2018/03/22 16:09
▲體育署長林德福表示，國體法修正是為了要讓體育協會獲得全國人民的信賴與支持，他會繼續溝通。（圖NOWnews資料照／林柏年攝 ）
▲體育署長林德福表示，國體法修正是為了要讓體育協會獲得全國人民的信賴與支持，他會繼續溝通。（圖NOWnews資料照／林柏年攝 ）

針對國民體育法（以下簡稱國體法）修法已逾期限且至今尚未完成章程修正的「殘障體育運動總會」及「桌球協會」，教育部體育署依國體法第43條規定，分別於昨日(21)及今日(22)發函核予警告處分1次，並令其7日內依法提出章程修正草案審辦。

體育署表示，國體法於106年9月20日公布施行，規定特定體育團體（以下簡稱協會）應於修法施行日起六個月內，依法進行章程修訂及改選作業，期間體育署多次召開說明會，輔導各協會修訂章程並提供相關作業範本及時程表作為參據；但殘障體育運動總會與桌球協會，經多次溝通、到會輔導、公文催辦，至今未能完成章程修正，進度嚴重落後，仍消極以對，故依國體法第43條規定，分別於昨日及今日發函核予警告處分，並令其7天內限期改善，督促兩會加速相關作業。

另外，尚未完成章程修正的滑冰、踢拳道及足球3個協會，除足球協會因爭議尚未釐定，本署已要求暫緩改選外，滑冰協會已於昨日函報該會會員大會通過之章程到署，其章程內容符合國體法規定，近日應可核定及公告；踢拳道協會為符合其國際組織規範及國體法立法精神，在本署輔導下已完成章程修正草案，並訂定後天(24)即召開會員大會完成該會章程修法程序。

體育署林德福署長表示，組織開放及多元參與精神是國體法基本訴求，體育署將堅持立法精神及改革決心，繼續朝向全民期待努力。

關鍵字國體法體育改革林德福殘障體育運動總會桌球協會
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