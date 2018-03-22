國體法／促桌協、殘總加速改革　體育署祭出警告

針對國民體育法（以下簡稱國體法）修法已逾期限且至今尚未完成章程修正的「殘障體育運動總會」及「桌球協會」，教育部體育署依國體法第43條規定，分別於昨日(21)及今日(22)發函核予警告處分1次，並令其7日內依法提出章程修正草案審辦。

體育署表示，國體法於106年9月20日公布施行，規定特定體育團體（以下簡稱協會）應於修法施行日起六個月內，依法進行章程修訂及改選作業，期間體育署多次召開說明會，輔導各協會修訂章程並提供相關作業範本及時程表作為參據；但殘障體育運動總會與桌球協會，經多次溝通、到會輔導、公文催辦，至今未能完成章程修正，進度嚴重落後，仍消極以對，故依國體法第43條規定，分別於昨日及今日發函核予警告處分，並令其7天內限期改善，督促兩會加速相關作業。