離岸風電遴選倒數 競標須跨低標門檻

經濟部能源局今天表示，遴選階段的5GW分配容量，能源局會秉持公平、公開、透明的方式進行分配，並請台電如期完成電網，讓離岸風場可以快速設置。目前已經有20案通過審查，扣除2案場址重疊，共有18案將進入分配。

經濟部今天向行政院報告離岸風電推動進度，原訂風力發電4年推動計畫114年3GW目標，將提高至5.5GW，並配合規劃基礎建設及法規調和等多項配套措施，期待如期實現2025非核家園願景。

（中央社記者黃雅娟台北22日電）政府推動離岸風電3.5GW遴選，將在3月30日截止收件，4月下旬公告遴選結果。開發商若遴選失利，遴選總分至少需在60分以上，才能進入第2季競標階段。

目前已經有3個開發商對外宣布將申請2020年優先併網容量，但是第一階的遴選容量只有0.5GW，先前未完成的示範風場容量是否可以釋出，要待3月底才能確認；而考量風場完整性，如果錄取的風場累積容量超過0.5GW，最後順位的風場還是考慮完整納入，第一階段遴選容量可能會超出0.5GW。

目前規劃基礎建設將由3部分完備，包括專用碼頭、施工傳對及輸配電網。專用碼頭部分，由台中港2號、5A、5B及36號碼頭，水下基礎碼頭南北分別為興達港及台北港，運維碼頭則由彰化漁港運維基地處理，產業專區則在台中港工業專業區。

施工船隊由台船組建海事工程聯盟（M-team），短期租用或是購置國內施工平台船，並建立長期的離岸風機設置施工平台船。輸配電網預計中期能達到7.14GW，長期可達10.7GW。

經濟部能源局表示，開發商參加遴選若沒有順利取得風場容量，遴選總分必須取得60分以上才能參加後續的競標制度，原則上就是價格因素。

經濟部能源局表示，目前已經確定離岸風電開發商遴選委員會的機制，產官學界的委員都有，但基本上政府代表的委員會過半數。

經濟部1月公布離岸風電遴選辦法，2020年先行遴選0.5GW，不要求國產化產業關聯；2021至2022年併網商轉者，今年底應提出國產化規劃。經濟部預估，2025年單年產值將可超過新台幣1200億元；遴選主要以技術及財務能力做評分，占比分別為60%、40%，收件至3月30日止，4月下旬公告遴選結果，第2季將辦理競價。（編輯：張良知）1070322