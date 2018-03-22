影／楚戈開創器物紋飾研究　23件作品典藏故宮南院

國立故宮博物院長林正儀親自出席於故宮南院舉行的楚戈藝術品受贈儀式，表示民國57年楚戈進入故宮器物處工作，專研古器物紋飾，提出「中國古代造型沒有植物紋」的發現，也開啟他對青銅器上的龍紋研究，2009年出版「龍史」一書，被瑞典知名漢學家馬悅然譽為是「中國通儒型大師的最後一部鉅著」。

「等這一天，等8年囉」楚戈長子袁安素說，父親作品最適合的家，就是故宮。本名袁德星的楚戈任職國立故宮博物院25年，專研古器物紋飾，更從中國古代結繩記事得到創作靈感，在畫面上呈現纏繞的線條，財團法人楚戈文化藝術基金會捐贈包含繪畫19件與陶瓷4件作品的23件作品，國立故宮特於楚戈冥誕(3月23日)前夕的22日於故宮南院舉行受贈儀式，並將擇期規畫於故宮南院完整舉辦楚戈藝術特展。

楚戈從中國古代結繩記事得到創作靈感，在畫面上呈現纏繞的線條，成為他作品最大特色，此次捐贈包含繪畫19件與陶瓷4件作品，將典藏於南部院區，同時規畫楚戈藝術特展，完整呈現楚戈創作豐富多元的面貌。



▲楚戈任職國立故宮博物院25年，專研古器物紋飾，更從中國古代結繩記事得到創作靈感。（圖／故宮南院提供)

「我成為現在的我，全部都是偶然」，楚戈本名袁德星，生於湖南湘陰縣(今汨羅縣)， 從小就展現對文學與美術的興趣與才華，集文學、評論、研究、創作於一身，被喻為「火鳥傳奇‧藝壇宗師」，早年投身軍旅，輾轉到台灣，37歲進入國立故宮博物院，任職25年期間，故宮文物為其創作的靈感及文化的滋養自不在話下，他以中國傳統的水墨媒材創作抽象畫，不論是新詩或是美術作品，皆現代感十足、充滿妙趣。



▲財團法人楚戈文化藝術基金會捐贈23件作品於故宮南院舉行捐贈儀式。（圖／任禮清攝 , 2018.03.22)

為感謝財團法人楚戈文化藝術基金會捐贈23件作品，國立故宮博物院特於楚戈先生冥誕(3月23日)前夕舉行受贈儀式，擔任財團法人楚戈文化藝術基金會董事長的楚戈長子袁安素感性的說，「等這一天等了8年」，父親作品最適合的家就是故宮。

基金會執行長陶幼春則提到，楚戈畢生心願是好好寫出一本上古美術史，他所有的感情都寄託故宮研究上，繪畫只是研究及寫作餘暇的休閒活動，而也許是對故宮文物的熱愛已經進入楚戈的精髓，創造了精彩的作品，於是積極尋求收藏楚戈畫作的藝廊支持，未來南院特展將會有很好且完整的作品展出。