形塑城市美學　台中市申辦2022年「世界設計之都」

台中市府文化局今天舉辦「2022世界設計之都」申辦宣示記者會，產官學研各界逾百位貴賓參與，並連署支持臺中申辦世界設計之都。市長林佳龍表示，身為台中市長，有責任為城市發展奠定好基礎，台中已躍升台灣第二大城市，並獲國際評比為宜居城市，世界設計之都就是一個機會，讓臺中形塑城市美學，發展下一個關鍵的十年。

為讓臺中市更美更宜居，市長林佳龍今天宣布，市府已積極申辦2022年「世界設計之都」，並啟動2018年為設計元年，把設計導入市政目標，透過跨局處合作，營造城市美學與靈魂，要讓臺中人感受美好與幸福。

林佳龍說，市府積極把設計納入市政建設體系，並盤點16個局處、共102項計畫，綜整出7大設計導入市政主軸，例如推動舊城區改造、大車站計畫、柳綠川整治、歷史建築活化再利用、水湳智慧城等，未來再透過辦理2018花博及2019東亞青年運動會等大型活動，強化台中美學能量，相信累積到2022年，台中會成為更美、更宜居的設計之都。



▲台中市文化局舉辦「2022世界設計之都」申辦宣示會，由舞者展示「以人為本」的主視覺LOGO（圖／市府提供)

世界設計之都 (World Design Organization，簡稱WDO)唯一一位台灣籍理事，仁寶電腦資深副總陳禧冠資深副總也表示，世界設計之都是國際設計組織發起的重要活動，每2年舉辦一次，他對台中申辦2022世界設計之都有信心，期望帶動台中產業競爭力，進而提升市民福祉。

逢甲大學建築專業學院長黎淑婷表示，透過申辦2022世界設計之都，將可整合台中設計師，凝聚力量展現城市之美，並能為台中帶來無限的可能性，希望提升台中整體生活品味。

文化局指出，世界設計之都由國際設計組織發起，自2008年起每2年舉辦一次，目的是希望促進城市以設計帶動經濟發展，並透過設計提升生活品質，展現設計對社會、文化、經濟及生活環境的重要性。世界設計之都歷年來獲選城市，包括2008年義大利杜林、2010年韓國首爾、2012年芬蘭赫爾辛基、2014年南非開普敦、2016年台灣台北、2018年墨西哥墨西哥城、2020年法國里爾。台中市則將積極爭取2022年主辦權。