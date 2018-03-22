廣編／全新全異　X戰警加入MARVEL未來之戰的戰場

網石遊戲CGO李承元表示：「我們很興奮可以加入四位新X戰警角色進入《MARVEL未來之戰》中，伴隨著去年六月加入遊戲中的7位X戰警角色，我們期望玩家可以享受多變的遊戲玩法，在這些X戰警代表性角色加入遊戲後。」

本次更新也推出新的次元裂縫，以來自平行時空的天使作為其首領，讓玩家有機會獲得天使角色與全新的天使漫畫卡。

亞洲成長最快速的手機遊戲公司網石遊戲(Netmarble Games)，今(22日)為旗下超人氣手遊《MARVEL未來之戰》釋出全新的更新，內容包含新X戰警角色秘克、鋼人、天使與艾瑪·佛斯特加入戰鬥，同樣也加入新Marvel NOW! 獨眼龍與金鋼狼的制服。

此外，本次更新將帶來全新且改善的遊戲特色，包含了新覺醒同位素-8變更系統，透過利用其他同位素-8作為材料，允許玩家變更或修改已裝備並用於提升英雄屬性的6星覺醒同位素-8。同時也加入新的出席獎勵，可與既有的每月出席獎勵中分開獲得。最後，收件匣將加入“領取所有”功能，允許玩家一次領取收件匣內的所有禮盒。

有關加入《MARVEL未來之戰》的新角色的其他詳情包含如下：

秘克 – 一位擁有魔法力量與穿梭次元能力的變種人，秘克揮舞的靈魂之劍是一把用她生命幻化而出的魔力之劍，她同時也是鋼人的妹妹。

鋼人 – 能將自己的身體變成鋼型態，鋼人透過強壯的身體與戰鬥能力戰勝敵人，他是秘克的哥哥。

天使 – 一位擁有從背部延伸出雙翼的X戰警，天使能飛越天際並透過空中移動攻擊敵人。

艾瑪·佛斯特 – “白皇后”擁有強大的心靈力量，像是心靈感應、靈能力與心靈控制，她也可以將自己的身體變成鑽石，保護自己不受到傷害。