NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈查竊賊抓毒鴛鴦　大金公仔成吸食器黑澀會美眉臉部大進化　亮點在這天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
工商快訊

廣編／全新全異　X戰警加入MARVEL未來之戰的戰場

本報訊2018/03/22 16:34
▲全新全異，X戰警加入MARVEL未來之戰的戰場。（圖／公關照片）
▲全新全異，X戰警加入MARVEL未來之戰的戰場。（圖／公關照片）

亞洲成長最快速的手機遊戲公司網石遊戲(Netmarble Games)，今(22日)為旗下超人氣手遊《MARVEL未來之戰》釋出全新的更新，內容包含新X戰警角色秘克、鋼人、天使與艾瑪·佛斯特加入戰鬥，同樣也加入新Marvel NOW! 獨眼龍與金鋼狼的制服。

本次更新也推出新的次元裂縫，以來自平行時空的天使作為其首領，讓玩家有機會獲得天使角色與全新的天使漫畫卡。

網石遊戲CGO李承元表示：「我們很興奮可以加入四位新X戰警角色進入《MARVEL未來之戰》中，伴隨著去年六月加入遊戲中的7位X戰警角色，我們期望玩家可以享受多變的遊戲玩法，在這些X戰警代表性角色加入遊戲後。」

此外，本次更新將帶來全新且改善的遊戲特色，包含了新覺醒同位素-8變更系統，透過利用其他同位素-8作為材料，允許玩家變更或修改已裝備並用於提升英雄屬性的6星覺醒同位素-8。同時也加入新的出席獎勵，可與既有的每月出席獎勵中分開獲得。最後，收件匣將加入“領取所有”功能，允許玩家一次領取收件匣內的所有禮盒。

有關加入《MARVEL未來之戰》的新角色的其他詳情包含如下：

秘克 – 一位擁有魔法力量與穿梭次元能力的變種人，秘克揮舞的靈魂之劍是一把用她生命幻化而出的魔力之劍，她同時也是鋼人的妹妹。

鋼人 – 能將自己的身體變成鋼型態，鋼人透過強壯的身體與戰鬥能力戰勝敵人，他是秘克的哥哥。

天使 – 一位擁有從背部延伸出雙翼的X戰警，天使能飛越天際並透過空中移動攻擊敵人。

艾瑪·佛斯特 – “白皇后”擁有強大的心靈力量，像是心靈感應、靈能力與心靈控制，她也可以將自己的身體變成鑽石，保護自己不受到傷害。

廣編／雀巢可可脆片尋「熊」啟事廣編／台灣品牌滑步車進軍國際

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan