毛豬交易價續跌 農委會調節供應

（中央社記者楊淑閔台北22日電）全國毛豬交易均價3月中後持續下跌，逼近成本價，農委會及養豬協會調配豬源，推動出清過肥豬隻，台糖也暫時不加入毛豬交易市場拍賣，希望穩住之後的價格。

中華民國養豬協會及農委會畜牧處都指出，近年豬價好，先前交易均價每公斤新台幣70多元、甚至80元以上，養豬戶因此留養增重，想多賣點錢。不過，豬隻留養就會過重、肥肉太多，多數消費者愛吃瘦肉，因此不討喜，交易價格下跌。

此外，農委會分析，農曆春節過後至清明節前屬肉品消費淡季，豬價往往較為疲軟，主要因為消費者與加工業者在春節前購入豬肉仍有餘貨，影響目前採購意願。