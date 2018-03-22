網購後誆稱能成批發商 遭騙36萬元

吳檥宏說，獲報後直覺為詐騙案件，立刻通知陳女前來銀行確認提款情形，陳女表示她與廠商是在臉書（Facebook）認識，完全沒見過面。

當時的駐衛警警政署保安警察第七總隊第一大隊員警吳檥宏今天受訪表示，派駐台灣銀行苓雅分行時，陳姓行員通報在核對自動櫃員機（ATM）提領的資料，發現陳女連續2天以ATM多次提領，並以「無摺存款」方式將錢存入其他銀行帳戶，疑似有異常提領情形。

（中央社記者陳朝福高雄22日電）一名陳姓婦人網購手鐲後，遭此詐騙集團誆稱能成為批發商，進而騙走36萬元，台銀行員機警發現「無摺存款」出現異常，通報駐衛警保七總隊員警查證止血，免再持續被騙。

吳檥宏和駐衛警黃議政並與行員以電話向廠商聯繫，電話都沒人接聽，且銀行人員絕對不會於凌晨還跟客戶聯繫，這時陳女才驚覺是網路詐騙。

警方查出是詐騙集團在臉書（Facebook）偽裝是手飾賣家，先以貨到付款方式讓陳女買進一個989元手鐲，掉進了詐騙集團網路購物陷阱後，以各種理由吸引她加入成為批發商，再假裝成「銀行人員」要求她必須先預付相當金額的貨款作為保證金，才能成為批發商。

警方也查出詐騙集團要求陳女每天將18萬元以「無摺存款」方式存入指定帳戶，以一天18萬元的速度騙走陳女存款，連續兩天被騙走36萬元。

保七總隊第一大隊已將相關資料移由轄區派出所繼續追查詐騙集團，並提醒民眾網路購物詐騙陷阱多，且「無摺存款」詐騙方式因現金存款可重複多次，沒有限額，更因不同於一般匯款詐騙，必須根據電腦連線來查知帳戶是否提領異常才能查證，民眾要特別注意。（編輯：黃于）1070322