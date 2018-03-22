新北「雁行役工隊」化身牙仙子　教導自閉兒正確刷牙

新北市社會局「雁行役工隊」替代役男，今(22)天陪伴被稱為星兒的自閉症兒童玩直排輪、竹蜻蜓，還特別製作了牙齒、牙刷、牙線等道具，並化身為牙仙子，教導他們重視口腔衛生，度過寓教於樂的一天。

邁入第6屆的「雁行役工隊」深入新北市各個兒、少、老、身障機構服務，希望用自己所學的專業和年輕人的熱情，多為弱勢盡分心力。今年雁行役工隊由高雄醫學大學牙醫系陳啟翔帶隊，隊伍中還有同校系的李閔智，兩人都已考取牙醫師證照，另有台大醫學系的鄧百圻、美國加州州立大學pomana分校經濟系的傅柏原，以及各大學戲劇系、資工系、社會學系共15名替代役男。