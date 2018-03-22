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新北「雁行役工隊」化身牙仙子　教導自閉兒正確刷牙

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/22 17:05
▲新北市社會局「雁行役工隊」替代役男，不僅陪伴自閉症兒童遊戲，還製作了牙齒、牙刷、牙線等道具，教導他們如何正確刷牙。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.22）
▲新北市社會局「雁行役工隊」替代役男，不僅陪伴自閉症兒童遊戲，還製作了牙齒、牙刷、牙線等道具，教導他們如何正確刷牙。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.22）

新北市社會局「雁行役工隊」替代役男，今(22)天陪伴被稱為星兒的自閉症兒童玩直排輪、竹蜻蜓，還特別製作了牙齒、牙刷、牙線等道具，並化身為牙仙子，教導他們重視口腔衛生，度過寓教於樂的一天。

邁入第6屆的「雁行役工隊」深入新北市各個兒、少、老、身障機構服務，希望用自己所學的專業和年輕人的熱情，多為弱勢盡分心力。今年雁行役工隊由高雄醫學大學牙醫系陳啟翔帶隊，隊伍中還有同校系的李閔智，兩人都已考取牙醫師證照，另有台大醫學系的鄧百圻、美國加州州立大學pomana分校經濟系的傅柏原，以及各大學戲劇系、資工系、社會學系共15名替代役男。

他們化身牙仙子，自製牙齒道具、牙刷、牙線等，為星兒進行口腔衛教，教導他們乳牙有20顆、恆牙32顆，為了讓星兒了解為何會蛀牙？役男還扮演起細菌寶寶，穿梭在牙齒間，代表牙齒被細菌侵襲了，最後教導星兒正確的刷牙方式，如何使用牙線，每餐飯後記得至少要刷3分鐘，將殘留在牙齒上的菜屑肉渣刷乾淨。

替代役男還陪星兒一起遛直排輪，有些星兒因平衡問題，一直跌倒，甚至哭了起來，役男細心的扶起來安撫，鼓勵星兒要勇敢克服，讓一旁協助的教保員看了都很感動。

新北市自閉症潛能發展中心主任林宜靜表示，中心專門照顧0到6歲發展遲緩的自閉症兒，目前日托有19位，還有親子訓練班7位，非常感謝「雁行役工隊」的替代役男，帶領星兒遊戲和口腔衛教等，讓星兒度過一個快樂又健康的學習日子。

關鍵字雁行役工隊自閉症口腔衛教刷牙
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