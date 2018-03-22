漁業署：台日同意設漁業緊急聯絡機制

立委問及台日緊急聯絡機制的議題時，黃鴻燕回應表示，上週在台北召開台日漁業委員會會議，會中雙方同意設立漁業單位的緊急聯絡機制。

立法院外交及國防委員會今天邀請駐日代表謝長廷、外交部長吳釗燮、漁業署長黃鴻燕等人列席，報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」，並備質詢。

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）蘇澳籍東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追。漁業署長黃鴻燕今天表示，上週召開台日漁業委員會，會中台日雙方同意設立雙邊漁業單位的緊急聯絡機制，避免類似爭議事件重演。

他會後受訪表示，這個通報機制很快就會建立，希望未來可以避免類似東半球28號事件重演。

東半球28號漁船3、4日在台日重疊水域內有違規事實，遭到日方公務船緊追並以水柱干擾。黃鴻燕表示，漁業署認為日方有執法過當的問題，而且日方未事先通知台灣相關單位，就採取行動；希望這項緊急通聯機制建立後，有助雙方漁業單位溝通，避免相關爭議發生。

另外，在台日漁業委員會中，台日雙方也同意修訂就台日漁業協議水域範圍內的八重山北方倒三角形海域作業規則進行相關修正。黃鴻燕說，漁業署將進行相關的國內法規修訂，將於4月漁季開始前公布，同時，也會到漁會進行宣導。

對於台日漁業委員會中是否觸及八重山水域以南等重疊水域的問題？台灣日本關係協會秘書長張淑玲表示，會中台日雙方各自表達立場，日方清楚台灣的立場，未來台灣會持續與日本協商。

謝長廷表示，鼓勵台灣漁民到台日漁業協議內的水域作業；對於協議以外的重疊水域，台日雙方都主張有執法權。他也坦言，日本漁民沒有越界作業的問題。

此外，對於台日外交豁免權的議題，張淑玲說，多年來，一直希望日本基於平等互惠原則，給予台灣同等待遇。

謝長廷則表示，有向日方反應，但台日間有其他的議題須先處理，包括漁業等。

有關台日議題，外交及國防委員會也通過2項臨時提案。一項是要求外交部與相關單位與日本就跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）議題交換意見及談判時，應嚴守立場，不應以放寬日本福島等5縣食品進口限制，作為台灣加入CPTPP的籌碼。

另一項臨時提案是，要求台北駐日經濟文化代表處應於一個月內以正式文書發函，要求日本政府向台籍慰安婦道歉。（編輯：李信寬）1070322