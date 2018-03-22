康和證衝創新業務 將推康和幣與成立創投

康和證券 (6016-TW) 董事長鄭大宇今 (22) 日指出，日前率先推出最低投資單位 1 股的創新台股投資工具「自訂槓桿股權選擇權」，意外吸引市場新興的「小小資」族群進場，為搭配此新投資工具，康和證將推出康和幣專案，並透過康和新金鑽平台上的模擬交易系統吸引年輕族群。

此外康和證也將申請成立康和創投，拚金融創新並整合集團資源。

「自訂槓桿股權選擇權」是讓投資人就算僅有 10 元，也擁有投資股票的機會。康和證指出，自 2 月上線以來意外吸引市場新興的「小小資」族群進場，單筆交易金額在千元以下的客戶占比高達 40%。