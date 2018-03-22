下一站泡沫在哪裡？野村：大數據及數位平台

舉一個技術公司為例，它提供了一項針對微型消費者的定制「廣告」服務。這樣做的方式是僱用數據科學家，提供「免費」的服務，使其能夠捕獲消費者數據，並監控消費者的公共概況，最後把知識「變現」。

《ZeroHedge》報導指出，今日的資產泡沫估計將出現在數據和數位平台上。儘管大多數經濟數據甚至銀行帳戶，都沒有將它們歸類為「資產」，但數據及平台目前都是算資產。資產是可以產生經常性收入的東西，透過許多社交軟體和科技公司的收入證實，數據是（無形）的資產。

野村證券指出，識別泡沫的最困難挑戰之一，就是我們經常使用之前泡沫的案例來推測。

這樣做所產生的成本通常被歸類為「經營費用」，而不是「資本支出」。數據和算法的價值因此不會在資產負債表上顯示為資產，但這種無形資產無疑為公司提供了經常性收入。

市場知道這一點，因此帳面價值（會計價值）不會反映公司在市場上的價值，使科技公司大多數的股價淨值比 (price to book ratio) 往往高於其他行業。而「真正市值」的鑒定反映在被另一家公司收購時所產生。

在這種情況下，所支付的價格與帳面價值之間的差額被記為商譽。也使「投資」與「正確的投資」平衡住。

野村認為，大數據的泡沫在開始出現時，將有以下 4 個徵兆：

1）計程車車司機正在談論數據與平台。

此外，無形資產的市場估值近年來一直在飆升。投資者正在為數據和平台分配越來越多的價值。

科技類股價格過高 / 圖：野村

關於大數據、AI、和區塊鏈的書籍、文章、和非科技企業談論大數據的數量也反映了這一點。即使計程車司機（或者 UBER 司機）正在談論這些趨勢，經濟繁榮後期的典型跡像是非專業人士開始成為熱潮中最有聲望的倡導者。

2）政治在排斥這個行業。

美國前總統歐巴馬可以被認為是矽谷總統，他傾向於擁抱這個行業，並依靠他們成為經濟和商業的戰略。畢竟，奧巴馬是第一個任命首席技術官的人。

相比之下，川普一直對此區塊持著懷疑的態度，反而專注於製造業。值得注意的是，每當川普談論美國的貿易赤字時，他都把重點放在貨物平衡上，而不是服務貿易或非實體商品的貿易。

其中部份原因是數據平台革命的成果並未在整個經濟中共享 - 如果有的話，由於無形資產密集型行業傾向於創造贏家全拿的局面，收入不平等擴大了。

因此，美國政策的重點正在轉向有形資產行業，如製造業，以及遠離無形資產行業，如數據平台等公司。

3）對數據準確性和使用的看法受到質疑。

使用這些平台的部份原因是傳統信息的驗證和分析。在社交媒體前，信息由特定的機構如新聞和媒體公司發佈，大學和政府機構分別驗證。社會化媒體允許人民擺脫這些機構，從而允許數以百萬計的「出版商」，通過用戶評論將其他人的意見包括在內，從而進行驗證。

由於人們越來越擔心平台和數據持有者被公司和外國政府「操縱」，反來操縱消費者和選民，因此個人和政府對這些平台如何運作的反應越來越強烈。可能導致從「眾人意見」轉回「聲譽驗證」的趨勢。

4）從全球走向區域標準。

最後，大數據、人工智慧、平台的全球化標準正轉向區域化。中國開始中央化訊息，歐盟開始保護消費者，使美國數據公司退回了北美地區。

這意味著隨著這一年的展開，這些市場將面臨越來越大的壓力來兌現。雖然股票市場可能會出現直接影響，但貨幣市場也可能受到影響。野村認為，最明顯的受益貨幣可能是日元，因它不屬中、歐、美這 3 個區塊內，並且通常在波動的時代裡表現良好。