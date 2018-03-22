國美館30年 美術節系列活動登場

（中央社記者郝雪卿台中22日電）國立台灣美術館為慶祝開館30週年及25日美術節，以「國美30最美的風景：景畫合一」為主題，規劃美術節系列活動，24到25日推出藝術展演、野餐、藝術市集等。

國美館為慶祝開館30週年及25日美術節，推出多檔重要展覽及多樣系列活動，以「國美30最美的風景：景畫合一」為主題，規劃「30風動藝術─2018年美術節系列活動」，於24日及25日透過藝術展演、野餐活動、藝術市集等活動延續美術節精神。

國美館表示，「30風動藝術─2018年美術節系列活動」以「聚合．綻放─台灣美術團體與美術發展」常設展的作品為發想，在國美館雕塑園區設置隨風飛翔的「白鴿獻瑞」，並且邀請民眾自備餐盒、野餐墊於24日下午1時到5時來園區野餐、逛藝術市集。