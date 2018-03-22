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中央社

國美館30年 美術節系列活動登場

中央社2018/03/22 16:26
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）國立台灣美術館為慶祝開館30週年及25日美術節，以「國美30最美的風景：景畫合一」為主題，規劃美術節系列活動，24到25日推出藝術展演、野餐、藝術市集等。

國美館為慶祝開館30週年及25日美術節，推出多檔重要展覽及多樣系列活動，以「國美30最美的風景：景畫合一」為主題，規劃「30風動藝術─2018年美術節系列活動」，於24日及25日透過藝術展演、野餐活動、藝術市集等活動延續美術節精神。

國美館表示，「30風動藝術─2018年美術節系列活動」以「聚合．綻放─台灣美術團體與美術發展」常設展的作品為發想，在國美館雕塑園區設置隨風飛翔的「白鴿獻瑞」，並且邀請民眾自備餐盒、野餐墊於24日下午1時到5時來園區野餐、逛藝術市集。

24日下午國美館還安排「一個下雨後的傍晚」和「雪山盟」兩件藝術畫作的風動展演，民眾可以同時觀賞到「直覺．記憶．原始能量：吳炫三回顧展」的展出作品，透過大自然的畫布欣賞藝術創作，當天並邀請弱勢族群與原住民族孩童同歡及舉辦「攜手．譯藝非凡」手語導覽活動，歡迎聽障者藉由手語認識國美館園區的雕塑作品。

25日下午舉辦的「FUN攝藝術歡慶國美30」頒獎典禮，國美館表示，這次創意短片徵件共有28件優秀作品投件，邀請產學界委員經過初審、複審評選出首獎、二獎、三獎各1名，以及優選3名、佳作8名。（編輯：方沛清）1070322

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