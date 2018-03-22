彰化離岸風電徵才 薪資視能力最高達12萬元

（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）上緯新能源及海鼎風電團隊24日將參加彰化縣政府辦理的就業博覽會，預計招募94個職缺人才，彰化縣長魏明谷說，通過受訓薪資新台幣5、6萬元起跳，視技術與能力最高達12萬元。

上緯新能源股份有限公司、麥格理資本、德國離岸風電廠商EnBW合作，在彰化外海投資開發海鼎風電3座風場，為落實在地化，24日將參與南郭國小就業博覽會招募人才，預計釋出94個職缺，魏明谷今天與廠商對外宣傳，歡迎在地優秀人才參與就業博覽會。

魏明谷說，這是首次有風電開發商參與彰化徵才活動，以往多與學校建教合作，這次直接招募機電科系畢業生，經錄取後到歐洲受訓半年，受訓合格聘用薪資新台幣5、6萬元起跳，視技術與能力最高可達12萬元。