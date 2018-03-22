中市抽驗百件祭祖食品 2件防腐劑不合格

食安處今天發布新聞稿表示，抽檢的違規麵龜製造商為清水區「好巧利包子店」自製的麵龜，檢出防腐劑去水醋酸0.17 g/kg，違反不得檢出的規定。

清明節即將到來，民眾準備祭祀用物品，食品藥物安全處派員前往全市生鮮賣場、傳統市場、烘焙食品行與雜貨商店等處抽驗祭祖食品，包含17件粿類、23件麵龜壽桃、24件蘿蔔糕、28件未調味豆干、20件麵腸素肚與30件潤餅皮，共142件。

（中央社記者趙麗妍台中22日電）清明節前夕，台中市食安處日前派員抽驗祭祖食品，包括粿、麵龜、蘿蔔糕等共142件，檢驗防腐劑、著色劑、甲醛等，結果有2件麵龜與豆干檢出防腐劑不合格，已要求下架。

業者表示，這批成品約製作250個，當日販售對象為散客已完全售完。

西屯區「台灣糖業股份有限公司量販事業部」抽驗的大黑干，檢出防腐劑苯甲酸0.72g/kg，超過限量0.6g/kg的標準，立即通知販售場所產品下架、不得販售。

食安處指出，違規產品檢出的「去水醋酸」，依規定只能使用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油且有限制用量規定，若過量添加且長期食用，可能出現食慾變差、體重減輕情形，並影響肝、腎功能及人體健康。

食安處表示，好巧利包子店自製的麵龜，依違反食安法，將裁罰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；台糖量販抽驗的大黑干，全案移至台南市衛生局進行後續辦理。（編輯：黃于）1070322