臺北杜鵑花季邀您出門賞花逛市集

2018臺北杜鵑花季開始囉！今年花季活動包羅萬象，有數場古典音樂祭系列活動、還有去年備受好評的溫羅汀Live House展演今年又更加豐富。另外還有充滿異國料理及精美文創商品的幸福嘉年華市集以及大聲說愛千人野餐音樂會等許多宣傳活動，邀請民眾在春暖花開的3月天一起賞花遊樂。

整個花季活動，除了賞花、聽音樂，還有其他好吃好玩的喔！3月24日（六）下午2點至4點半，在新生南路三段（懷恩堂至真理堂間）的「幸福嘉年華」活動，有來自日本的「源流太鼓」與「椰子之實合唱團」，以及許多藝文團體與街頭藝人接力演出。現場更有30個以上的攤位，包括來自東南亞、日本、埃及、中東、歐美等多國食物，讓您不用出國就可以品嘗許多異國美食。除此之外，還有台灣在地設計師的手工文創商品與多項親子DIY手作課程，活動非常精采多元，可說是有得吃又有得玩！