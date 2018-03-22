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生活

與媽媽分離10年再會　卻是「親情綁架」的開始

生活中心／綜合報導2018/03/22 16:44
▲原PO提到下午3點半還得去開庭。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO提到下午3點半還得去開庭。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

與離別 10 年的媽媽重新連絡上，卻只把你當成借錢工具，令人情何以堪？有網友在臉書《爆廢公社》透露，自己就遇到了這種「親情綁架」。

女網友表示，父母離婚 10 幾年，這期間完全沒有跟媽媽聯絡。沒想到五專快畢業時，媽媽突然在臉書上加她好友，「當時我很高興，所以沒有任何猶豫就接受了。」不過當原 PO 畢業開始工作後，媽媽卻要她辦信貸借錢給媽媽， 並且答應每個月還錢的時間都會匯錢給原 PO 。

原 PO 說「當初我也答應了，去辦了信貸，結果每次到該匯錢時，從一開始從來沒有匯過，到現在每個月要匯不匯都要我一直催，前前後後，我總共幫她代墊了 60000 多！後來居然還要我當她保人，想當然我沒有答應。」

後來媽媽更向原 PO 借帳戶，四處跟別人借的錢就這麼進到原 PO 戶頭裡面，「重點是還不還錢，現在人家要我去開簡易庭，要調解，說好這個月 15 號會把要還人家的錢匯給我根本沒有，到後來昨天居然跟我說她的手機掉在她客戶那現在直接消失，完全想哭啊…」

沒想到這則發文釣出也曾被「親情綁架」的網友，留言為原 PO 打氣「我的部分是大概一百萬左右！我也爬起來了！相信你也可以的！」「這種媽媽可以斷絕往來了」、「感同身受，所以不要再說什麼天下無不是的父母，根本是屁話一句」。

關鍵字親情綁架借錢爆廢公社信貸
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