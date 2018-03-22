廣編／台灣品牌滑步車進軍國際　佈局全球市場

台灣軟實力揚名國際!!在歐美盛行多年的幼童滑步車，近年來在台灣相當熱門，每年約有2億元商機。於去年成立的台灣品牌VoomVoom Bikes，以台灣設計獲得世界青睞，一開始在台灣、香港等地區初聲試題，即獲得熱烈的迴響，此舉讓VoomVoom Bikes擁有極大信心，在今年2018隨即將進軍日本、新加坡、甚至將觸角伸及至法國等歐洲地區，隨著銷售版圖的擴增，VoomVoom Bikes將品牌滑出台灣、騎入世界，正式佈局全球市場。
VoomVoom Bikes之所以會受到國際間青睞，是源自品牌創辦人暨執行長Kevin黃毅民對於細節的專注，在自行車業超過15年經驗的他，因為想要讓孩子騎到最好的車，便自己動手設計針對亞洲兒童人體工學的幼童滑步車，從適體性到細部安全考量，擁有八種別具巧思的特色：包含把手控制在130度的轉向安全限制，讓孩子不易跌倒、幫助透過色彩分辯左右方向的雙色握把、增加抓地力操控穩定的充氣吸震橡膠胎、降低騎乘時刮傷的圓滑安全螺絲帽，以及平衡站立腳踏板、一體式兒童座墊、45度彎角打氣嘴；碟煞固定座預留孔更提供了升級空間，在在都是為了幼童騎乘時的安全、發展與教育意寓為設計出發點。
現在歐美地區幾乎每個孩子都騎滑步車，滑步車車身設計無踏板、無動力傳動系統及輔助輪，小朋友在學齡前，正在發展肢體肌肉及左右腦，滑步車的挑戰性夠，難易度適中，可訓練手腳協調性、操控力以及大腦平衡感的強化，這就是感覺統合能力的培養。對此，VoomVoom Bikes首創了「童車分齡制」：強調2-5歲學齡前適用滑步車，6歲以上為兒童腳踏車；在各個不同的時期，騎乘正確的車款，才是正確的選擇。滑步車與腳踏車設計完全不同，包含車架結構與角度，滑步車適合幼兒騎乘，其重心較低，讓幼兒重量落在正確位置，不影響骨骼發展、也不容易受傷，這就是分齡制的重要性！
而為了讓孩子騎乘發展銜接順暢，VoomVoom Bikes特別在今日正式推出適用於六歲以上孩童騎乘的童車系列「VoomVoom 6號兒童腳踏車」，並於四月四日開始開放預購，此款專為兒童開發，高安全性、擁有易騎乘的皮帶傳動系統，透過有效且即時的傳導，來提升騎乘順暢性。
VoomVoom Bikes 秉持著3S的安全設計理念：「家長安心(Secure)、孩童安全(Safety)、學習安穩(Stable)。」因此在行銷全球時均獲得許多國家的肯定，品牌甫推出一年便異軍突起，進軍國際市場、佈局全球。