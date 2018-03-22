NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈查竊賊抓毒鴛鴦　大金公仔成吸食器黑澀會美眉臉部大進化　亮點在這天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

重大冤錯案 立委要新檢察總長給交代

中央社2018/03/22 16:35
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北22日電）立委段宜康今天說，檢察體系應該對過去的冤錯案道歉，要求法務部長邱太三及下任檢察總長被提名人於立院審查時，為過去的重大錯誤冤案，給一個交代。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長邱太三列席報告法務部業務，民進黨籍立委段宜康質詢時說，韓國檢察總長去年曾為了威權時代造成的人權侵害道歉，也曾向在1987年遭刑求致死的學運領袖家屬道歉。

段宜康說，1987年正是台灣解嚴之年，此後歷來的檢察總長，只有黃世銘為了監聽立院道歉，此外沒有任何法務部長、檢察總長為了過去的白色恐怖或錯案向世人道歉。

段宜康說，如果辦錯案造成當事人傷害，或者辦錯方向找錯加害人，都應該道歉，而且已經不只一位總統也不只一次為二二八白色恐怖道歉，但檢察總長、檢察長、檢察官對道歉這件事似乎有豁免權。

段宜康表示，包括邱太三及總統蔡英文未來提名的檢察總長，還是要到司法及法制委員會，要求邱太三與檢察總長被提名人到時候能對所有重大錯誤的冤案，要有一個交代。

邱太三則回應，司法如果出現冤錯案應深自檢討，應該勇於道歉，目前已極力督促辦案正確性，也將檢討改進評鑑制度與內部人事審議制度。（編輯：李亨山）1070322

瞄準低溫物流商機 桃機推國...貿聯迎接挑戰 樂觀看今年營...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan