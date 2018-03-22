重大冤錯案 立委要新檢察總長給交代

（中央社記者蕭博文台北22日電）立委段宜康今天說，檢察體系應該對過去的冤錯案道歉，要求法務部長邱太三及下任檢察總長被提名人於立院審查時，為過去的重大錯誤冤案，給一個交代。
立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長邱太三列席報告法務部業務，民進黨籍立委段宜康質詢時說，韓國檢察總長去年曾為了威權時代造成的人權侵害道歉，也曾向在1987年遭刑求致死的學運領袖家屬道歉。
段宜康說，1987年正是台灣解嚴之年，此後歷來的檢察總長，只有黃世銘為了監聽立院道歉，此外沒有任何法務部長、檢察總長為了過去的白色恐怖或錯案向世人道歉。
段宜康說，如果辦錯案造成當事人傷害，或者辦錯方向找錯加害人，都應該道歉，而且已經不只一位總統也不只一次為二二八白色恐怖道歉，但檢察總長、檢察長、檢察官對道歉這件事似乎有豁免權。
段宜康表示，包括邱太三及總統蔡英文未來提名的檢察總長，還是要到司法及法制委員會，要求邱太三與檢察總長被提名人到時候能對所有重大錯誤的冤案，要有一個交代。
邱太三則回應，司法如果出現冤錯案應深自檢討，應該勇於道歉，目前已極力督促辦案正確性，也將檢討改進評鑑制度與內部人事審議制度。（編輯：李亨山）1070322