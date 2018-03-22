重大冤錯案 立委要新檢察總長給交代

（中央社記者蕭博文台北22日電）立委段宜康今天說，檢察體系應該對過去的冤錯案道歉，要求法務部長邱太三及下任檢察總長被提名人於立院審查時，為過去的重大錯誤冤案，給一個交代。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長邱太三列席報告法務部業務，民進黨籍立委段宜康質詢時說，韓國檢察總長去年曾為了威權時代造成的人權侵害道歉，也曾向在1987年遭刑求致死的學運領袖家屬道歉。

段宜康說，1987年正是台灣解嚴之年，此後歷來的檢察總長，只有黃世銘為了監聽立院道歉，此外沒有任何法務部長、檢察總長為了過去的白色恐怖或錯案向世人道歉。