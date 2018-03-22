貿聯迎接挑戰 樂觀看今年營收成長20%

（中央社記者韓婷婷台北22日電）貿聯-KY董事長梁華哲表示，2017年儘管經歷很多變數，是極具挑戰的一年，仍繳出亮眼成績，2018年多方位產品線均有不錯的成長空間，整體營收成長20%目標應可輕鬆達標。

貿聯今天舉行媒體記者會，梁華哲表示，2017年是個蠻具挑戰的一年，發生很多事情，儘管有部份客戶新產品推出比較不如預期，匯率及原物料等等的不利因素，營收及獲利還是繳出歷史新高成績。

梁華哲表示，去年除了購併挹注的成長外，既有業務高單價產品比例增加，本身有機成長也有25%算不錯。