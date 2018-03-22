2月美股大跌「喚醒」投資人 瑞信：金髮女孩經濟仍有

美股在 2 月出現超過 10% 的修正，瑞士信貸 (Credit Suisse) 投資長 Michael Strobaek 認為，這波修正有「喚醒」投資人的作用，市場應意識到，即使處於「金髮女孩經濟」(Goldilocks) 狀態，也不代表毫無風險。

根據 CNBC 報導，Strobaek 表示，股市 2 月出現高檔修正，「我不會說這是警訊，但它確實『喚醒』了人們」，讓我們了解到，「金髮女孩經濟」也可能出人意表。

Strobaek 指出，2 月的震盪，肇因於對通膨的擔憂。