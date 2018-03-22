台商新南向交流　鄭文燦：桃園是優質起點

為協助廠商快速掌握雙向投資商機，經濟部、桃園市政府和亞洲臺灣商會聯合總會今(22)日在桃園舉辦「2018臺商新南向高峰論壇」，來自16國臺商會代表及國內各產業代表與會，並交流南向政策的心得。
桃園市長鄭文燦表示，桃園是國門之都，也是台商回台的第一站，外籍移工超過10萬，與東南亞國家也陸續簽訂姐妹市，是政府推動新南向的最佳橋樑城市，也會是台灣新南向的最佳示範交流城市。
投資處張銘斌處長致詞時表示，台商為國力的延伸，亦為企業的楷模，新南向更期望在外經營有成的各國臺商會代表回臺灣投資，台灣擁有研發、創新及高階製造等優勢，臺商應把握機會，回臺灣投資，分享臺灣經濟成長的果實。
鄭文燦說，在東南亞國協國家如馬來西亞、印尼、越南及泰國等國發展的台商，通過亞洲金融風暴的考驗，展現自身的經營拓展能力。而桃園是政府推動新南向政策的優良對口，不但擁有全台最大生產基地，各行業在桃園都有相關供應鏈， MIT不僅是代表Made in Taiwan，也是Made in Taoyuan。
鄭文燦認為，東南亞國協有20億人口，是新興快速發展的市場，目前政府推動的新南向政策不僅加強對東南亞國家的投資，也鼓勵東南亞國家的台商回台尋找更好的合作方式，是一個雙向的交流，雖然目前台灣只有新加坡洽簽合作，但未來在新南向政策的推動下，台灣與其他東南亞國家的經貿關係會越來越密切。
鄭文燦強調，桃園是國門之都，也是台商回台的第一站。未來不但會有台商村方便台商回台後在機場周邊進行商務活動，市府還將與經濟部合作，在青埔興建展覽館與國際會議中心，周邊的商務活動條件將大幅改善。
鄭文燦指出，桃園外籍移工或新住民家庭眾多，市府不但每年舉辦東南亞各國文化展，也很重視與東南亞個國交流，目前除了與馬來西亞檳城與亞庇洽簽姊妹市，也與越南同塔省簽訂農業合作備忘錄，如此優質的交流經驗與條件，桃園可望成為政府推動新南向政策優質城市領頭羊的角色。
▲「2018臺商新南向高峰論壇」有來自東南亞16個國家台商代表及國內各產業代表參加，就新南向雙向投資商機、合作機會和布局方向，進行交流。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.22）