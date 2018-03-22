台商新南向交流　鄭文燦：桃園是優質起點

為協助廠商快速掌握雙向投資商機，經濟部、桃園市政府和亞洲臺灣商會聯合總會今(22)日在桃園舉辦「2018臺商新南向高峰論壇」，來自16國臺商會代表及國內各產業代表與會，並交流南向政策的心得。

桃園市長鄭文燦表示，桃園是國門之都，也是台商回台的第一站，外籍移工超過10萬，與東南亞國家也陸續簽訂姐妹市，是政府推動新南向的最佳橋樑城市，也會是台灣新南向的最佳示範交流城市。

投資處張銘斌處長致詞時表示，台商為國力的延伸，亦為企業的楷模，新南向更期望在外經營有成的各國臺商會代表回臺灣投資，台灣擁有研發、創新及高階製造等優勢，臺商應把握機會，回臺灣投資，分享臺灣經濟成長的果實。