一個孩子不能少 陳宥達偏鄉推幼兒閱讀

陳宥達發現偏鄉隔代、單親及低收入家庭多，但家庭功能失常。他結合在地衛生所於診間及部落推動「展臂閱讀」親子共讀。最讓他感動的是，許多孩子在打疫苗時獲得人生的第一本童書。

台灣展臂閱讀協會創辦人暨執行長陳宥達，現在是台北醫學大學附設醫院家醫科住院醫師，他今天接受中央社記者訪問表示，從小在彰化鄉下長大，思考如何將所學回饋偏鄉，2015年在奇美醫院實習時，特別到高雄那瑪夏山區長駐半年，深入社區與家庭觀察與實踐。

（中央社記者黃旭昇新北22日電）台灣閱讀力逐漸下降，許多家庭因經濟與地理環境更少接觸書籍，「展臂閱讀計畫」與偏鄉衛生所合作，志工在幼兒注射預防針時提供童書，讓親子提前在學齡前0到3歲培養閱讀習慣。

他說，透過醫療人員協助推動，讓許多爺爺、奶奶改變童書的觀念，甚至更願意透過童書陪伴孫子，縮短隔代教養的距離，讓偏鄉孩子在閱讀中看到希望。

「展臂閱讀」已在8個偏鄉衛生所合作，提供2000本童書，培訓130多名志工、訪視95個家庭。衛生所提供候診間閱讀，協會也培訓在地說故事志工，寒暑期還有青年長駐，並串聯社區圖書館、組織，共同營造閱讀風氣。

陳宥達表示，公益服務不一定得到孟加拉、尼泊爾、非洲。台灣還有很多很多土地等著深耕。展臂閱讀在全台偏鄉據點包括高雄那瑪夏、宜蘭大同、苗栗卓蘭、銅鑼、三義、大湖、嘉義溪口、台東達仁鄉。

他說，曾前往美國波士頓與「Reach Out and Read（ROR）」計畫創辦人貝瑞．佐克曼（Barry Zuckerman）醫師交流與學習兩個月，美國從西元1989年執行至今的計畫，已遍及51州，印證提早閱讀有效降低幼兒發展遲緩。

陳宥達說，閱讀不是上學後的事情，台灣現有教育單位推動閱讀集中在國小與圖書館，實際上，學齡前0到3歲的早期教育更重要，目前政府缺乏學齡前相關閱讀教育政策。

因偏鄉的早期療育資源不足，交通不便，家長需路途跋涉到都會區讓孩子接受療育；陳宥達說，協會的行動目標就是「 一個孩子都不能少」，希望有效接觸到每個弱勢家庭，趁打疫苗時推廣閱讀教育。

他說，協會今年的重心更扎根培訓醫療人員，並與幼兒園合作推廣，給予孩子適齡童書愈多，孩童可隨時摸到書，就愈能刺激家長一起共讀，透過唸故事書培養感情，刺激兒童腦部發展。（編輯：梁君棣）1070322