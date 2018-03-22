電商搶客 統一時代鞏版圖 衝刺策展與餐飲兩面向

電商搶客潮延續，統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨為與電商平台搶買氣，今年首度與 IG 網紅合作擴大促銷聲量，統一時代百貨台北店總經理王寶銘表示，這一波檔期增加行銷預算約 10%，未來也持續透過規劃更多大型活動和餐飲，以穩住實體百貨優勢。

王寶銘坦言，大環境不好再加上電商搶客，去年整體百貨業表現並不理想，不過，統一時代百貨台北店自開業以來一向維持成長，去年業績仍逆勢增加 3%，主要是靠化妝品與餐飲業績帶動，分別成長 6%、5%，其中餐飲營收比重已達 30%。

另一方面，去年下半年的鋼彈展和愛 Sharing 耶誕活動，也引來不少客源並有效挹注館內業績。