分析師：臉書的資安危機 就是區塊鏈的契機

RBC Capital Markets 的分析師 Mitch Steves 在《CNBC》的節目中，分享他對於區塊鏈與社群平台合作的看法，他表示：「在未來，使用者不用直接將照片上傳至臉書，取而代之的是，你可以將這張照片與特定的人分享，你可以追蹤照片的去向，並確保人們不會因為可以看到你的資訊，就看到這些照片。」

社群平台臉書 (FB-US) 上週爆發 5000 萬用戶個資遭數據分析公司劍橋分析 (Cambridge Analytica) 濫用的新聞，而 RBC Capital Markets 的分析師認為，這可能對區塊鏈科技是個好消息。

Steves 指出：「你可以 100％追踪所有訊息，我認為這是我們長期的目標。」但他表示，雖然區塊鏈技術將允許用戶關注他們的數據，以及如何共享數據，但它沒辦法幫助用戶在第一時間阻止濫用行為。他說：「區塊鏈將解決透明度問題，但它不能解決控制的問題。」

《紐約時報》和《觀察家報》週六報導，政治數據分析公司劍橋分析不恰當地獲得超過 5000 萬臉書用戶的個人數據，而儘管臉書 2015 年時，就已意識該公司在進行不當的用戶信息挖掘，臉書並沒有提醒用戶，也沒有妥善的處理此事件。

在事件被報導以來，臉書的共同創辦人兼執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在週三首次發聲，他在臉書上寫道：「我們有責任保護你的數據。」但該公司股票在過去一週下滑超過 8%，21 日收在每股 169.39 美元。

臉書股價日線走勢圖

美國智庫「新美國」（New America）的資深研究員 Susan Och 指出：「大科技公司的集中管理起不了作用，這就是為什麼分佈式賬本技術將起飛的原因。」

儘管近期比特幣和其他加密貨幣出現下滑，但 Steves 預測，在未來 15 年，加密貨幣和潛在的區塊鏈技術，可能會成長為 10 兆美元的行業。他說，分散式運算和開放源使碼軟體的使用，將有助於這個市場的發展。

在近 10 年前，比特幣成為首批使用區塊鏈技術的應用，而開發人員使用相同的技術，創造其他加密貨幣。