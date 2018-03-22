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提升廉航競爭力　樂桃、香草2019年完成整併

記者陳致宇／台北報導2018/03/22 17:03
▲日本 ANA 集團旗下兩大 LCC 品牌樂桃航空及香草航空，今（ 22 ）日宣布，確定於 2019 年前完成整併，未來品牌將以樂桃航空為主。（圖／NOWnews資料圖片）
▲日本 ANA 集團旗下兩大 LCC 品牌樂桃航空及香草航空，今（ 22 ）日宣布，確定於 2019 年前完成整併，未來品牌將以樂桃航空為主。（圖／NOWnews資料圖片）

整併傳聞成真！日本 ANA 集團旗下兩大 LCC 品牌樂桃航空及香草航空今（ 22 ）日宣布，確定於 2019 年前完成整併，未來品牌將以樂桃為主，進一步爭取在亞洲市場的競爭力。台灣總代理萬鈞旅行社回應，目前未收到日本總公司指示，旅客購票及其他服務不受影響。

日前傳出樂桃航空及香草航空即將整併，但遭母公司 ANA 集團否認，香草航空副社長山室美緒子來台接受訪問時，也稱目前皆尚未定案，無法對外說明，但就在今日正式發布公告，確定兩家 LCC 品牌合而為一。

ANA 集團表示，樂桃航空及香草航空分別於 2012 年 3 月及 2013 年 12 月成立，皆營運日本國內及國際航線，雖然樂桃航空以大阪關西機場為基地，香草航空是以東京成田機場為基地，但兩者航線仍有部分重疊。

ANA 集團指出，透過整併計畫，將進一步加強對日本國內市場需求，並透過雙方優勢提高在國際航線中的競爭力。在 2020 年完成整併後，將以樂桃航空為主要品牌，機隊會增加至 50 架以上，投入營運超過 50 條國內及國際航線。

對此，台灣總代理萬鈞旅行社回應，目前尚未接獲日本總公司通知，樂桃航空及香草航空仍是分開營運，旅客購票及其他服務暫時不受影響。

關鍵字樂桃香草ana合併整併廉價航空
不漲電價大家都浪費電？網友火大了

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