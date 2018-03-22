中國海警轉軍委管 日憂如何應對釣島巡航

（中央社台北22日電）由於中國海警將轉歸中共中央軍委領導，日媒今天報導，釣魚台巡航等中國海警的活動未來到底屬於警察還是軍事活動？日本苦惱如何應對。
據新華社21日報導，中共「深化黨和國家機構改革方案」明確提出：「海警隊伍轉隸武警部隊。按照先移交、後整編的方式，將國家海洋局（中國海警局）領導管理的海警隊伍及相關職能全部劃歸武警部隊。」
但自今年1月1日起，中國人民武裝警察部隊（武警）已由中共中央、中央軍委集中統一領導，實行中央軍委－武警部隊－部隊領導指揮體制。
日本經濟新聞中文網今天報導，中國海警船在釣魚台周邊海域頻繁活動，由於此次海警改革被認為是為了與軍隊緊密合作。在日本政府內部，警惕聲增強。
報導指出，過去中國海警船進入釣魚島周邊日本主張的「領海」，日本由海上保安廳負責應對。當中國海警局歸中央軍委領導後，日本政府相關人士說，「海警局的活動到底屬於警察活動還是軍事作戰？界限將變得模糊，應對將變得困難」。
不過根據中國官方媒體先前的報導，在武警部隊改隸中央軍委領導前夕，中國國防部新聞發言人任國強2017年12月28日在北京表示，「武警部隊職能屬性不變，不列入解放軍序列」。
中國海警船2017年多次駛入釣魚台附近海域，一度讓中日關係緊張。中國海警艦船編隊今年1月至2月也已5次巡航釣魚台海域。（編輯：馮昭/周慧盈）1070322