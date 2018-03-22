土地被徵收申請抵價地 擬通知送達日起算

司法院大法官會議104年7月31日做出釋字第731號解釋，民眾土地被主管機關徵收時，如徵收通知遲延送達，根據土地徵收條例第18條及第40條第1項規定，應在公告期限30天內，向直轄市或縣市政府申請領取抵價地，但未以書面通知送達日為起算日，不符憲法的正當行政程序原則，違反中華民國憲法保障人民財產權意旨，在105年7月起失效。

（中央社記者陳俊華台北22日電）立法院內政委員會今天初審通過土地徵收條例部分條文修正草案，民眾土地被主管機關徵收時，土地所有權人不願領取現金補償者，得在通知送達次日起30日內，申請發給抵價地。

葉俊榮在口頭報告時表示，內政部為因應司法院釋字731號解釋，已經在民國104年12月4日發布解釋令，請各級主管機關就被徵收土地所有權人申請發給抵價地期間，應以收到徵收公告的書面通知翌日起算30天。

初審通過條文明定，實施區段徵收時，原土地所有權人不願領取現金補償者，得於徵收公告期間內或通知送達次日起30日內，檢具有關證明文件，以書面向主管機關申請發給抵價地。

另外，民進黨立委劉世芳提案表示，司法院釋字747號解釋指出，憲法上財產權保障範圍，不限於人民對財產的所有權遭國家剝奪的情形，依照徵收原則應由需用人向主管機關申請，但國家因利益必要興辦事業的設施，如已實際穿越私人土地上空或地下，導致逾越所有權人社會責任所應忍受範圍，形成個人特別犧牲卻沒有補償，屬於對人民財產權的既成侵害，應賦予人民主動請求徵收以獲補償的權利。

初審通過條文規定，需用土地人因興辦事業需穿越私有土地上空或地下，得就需用空間範圍協議取得地上權，協議不成時，需用土地人得準用徵收規定，或依土地所有權人請求，向主管機關申請徵收地上權。土地所有權人請求申請徵收地上權，需用土地人不得拒絕。（編輯：張均懋）1070322