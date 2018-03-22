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投資人極度看空美元 這家基金為何卻是強力做多？

鉅亨網2018/03/22 17:01
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美元正遭受多重利空轟炸，貿易戰的擔憂、潛在的債務問題、川普政府的「弱美元」暗示，美國聯準會升息步伐被認為不如預期，都促成美元大跌－不過對安聯投資 (Allianz Global Investors) 來說，這卻讓他們找到了做多美元的理由。

總結有兩點重要因素，首先，美元變便宜了，同時，幾乎所有人都在做空。

據《彭博》報導，安聯投資是歐洲最大的基金之一，管理超過 4980 億歐元的資金。他們相信美元的拐點已經到來，現在要逆勢做多美元。現在他們最強力做多的，就是購買美元兌歐元及加元在內的一籃子貨幣。

不過，根據 CFTC 的最新數據，這與交易員的主流看法相反。看空美元的情緒來到 4 年來最高，美元是過去 1 年 G10 貨幣中表現最差的一個，自 2017 年 1 月初觸及高點後，彭博美元現貨指數 (貿易加權) 已經下挫近 12%。

看空美元情緒達4年高點(圖表取自彭博)
看空美元情緒達 4 年高點 (圖表取自彭博)

安聯集團固定收益經理人 Kacper Brzezniak 表示，現在的題材還是看漲美元。由根本上看，美元比 1 年前便宜得多，市場部位極度看空，這代表只要一點小波動，就能帶動大幅行情逆轉。

Brzezniak 指出，美國財政擴張及利差加大，是看好美元的理由。此外，其他市場的債券殖利率曲線也趨於平緩，可能削弱歐元等貨幣。

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