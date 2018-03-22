投資人極度看空美元 這家基金為何卻是強力做多？

美元正遭受多重利空轟炸，貿易戰的擔憂、潛在的債務問題、川普政府的「弱美元」暗示，美國聯準會升息步伐被認為不如預期，都促成美元大跌－不過對安聯投資 (Allianz Global Investors) 來說，這卻讓他們找到了做多美元的理由。

總結有兩點重要因素，首先，美元變便宜了，同時，幾乎所有人都在做空。

據《彭博》報導，安聯投資是歐洲最大的基金之一，管理超過 4980 億歐元的資金。他們相信美元的拐點已經到來，現在要逆勢做多美元。現在他們最強力做多的，就是購買美元兌歐元及加元在內的一籃子貨幣。