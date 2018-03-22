沒有白吃的午餐　甲骨文追查Java商業軟體授權

台灣地區已經有不少大企業客戶被判定違反授權並接到追討郵件，要求補足Java軟體授權，同時也有廠商經過協商並繳付授權金後取得授權，預料這波追討行動在2018年將會更加積極，新竹科學園區537家廠商恐無法置身事外。

天下沒有白吃的午餐，過去不少人認為「Java是免費的軟體」，然而，國際軟體大廠甲骨文公司（Oracle）已經開始清查Java商業授權使用，特別針對下載Java SE商業軟體，使用超出BCL（Binary Code License Agreement ）範圍的企業，需與甲骨文公司簽訂商業授權協議，才可合規使用。

新竹科學園區核准入區合法廠商現有537家，負責督導資訊業務的竹科管理局副局長許增如表示，局方的軟體設備都是合法版權軟體，局裡的立場是絕對支持並呼籲廠商取得合法授權的軟體，同時也會遵循政策及法律全面配合辦理，竹科廠商如遭遇到軟體廠商的授權追討，她認為廠商應依循合約內容儘速尋求解決之道。竹科園區商業同業公會則指出，截至目前為止尚未接到廠商反應有面臨上述情事。



▲新竹科學園區5百多家廠商如未取得合法授權，恐面臨甲骨文公司追討Java SE商用軟體授權金。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.22）

據了解，國內很多企業、開發者都還停留在「Java是免費」的觀念裡，在昇陽電腦的時代，Java 或許是免費的，那是因為Java只是昇陽用來幫助它販賣系統的輔助角色，但也有一段時間昇陽向智慧型手機、平板、藍光播放器製造商等企業收取授權費；然而，甲骨文公司在2010年收購昇陽電腦（Sun Microsystems）的同時，也獲得Java的擁有權，也決定把Java作為獲利的來源之一。

依據英國科技媒體「The Register」引述消息來源指出 ，有越來越多用戶與經銷夥伴反應收到來自甲骨文的通知，稱他們違反Java的授權規範，並要求繳付合理授權金，每個客戶牽涉到的金額可能達數萬、數十萬美元。

根據甲骨文規定，Java SE本身儘管授權用戶免費使用，但僅限於一般性運算用途；舉例來說，在開發者本身的電腦上使用直接從甲骨文下載的Java套件進行開發，便屬於一般性用途，但若要透過微軟Windows Installer Enterprise JRE Installer工具來大規模部署開發完成的應用，就不屬於甲骨文的一般性運算用途，便需要採購付費版本才不至違反規定。

據了解，全世界合法轉售Java SE給企業客戶使用Java SE的廠商，只有完成以下兩件事，企業客戶才算取得Java SE合規合法授權：

1、廠商通過嚴格的Oracle Java TCK（ Technology Compatibility Kit ）的認證機制。

2、廠商購買合法授權並簽署過 Oracle Java BLRA ( Oracle Java Binary License and Redistribution Agreement)，真正符合Oracle 官方授權Java SE再銷售的廠商，是可以在其產品上放Java使用授權的字樣。