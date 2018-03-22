苗縣防治結核有成 早期篩檢保健康

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，結核病在苗栗縣發生率，已由民國94年每10萬人口發生率59.3人，降至106年的28.8人，降幅達51.4%，針對結核病防治工作，苗栗更連續2年榮獲中央考核分組第1名。

結核病為國人發生率最高的法定傳染病，為配合疾病管制署結核病防治新政策，苗栗縣衛生局今天與大千醫院共同舉辦宣導活動，副縣長鄧桂菊、衛福部疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬、大千醫院總裁徐千剛等人共同啟動打擊結核儀式。

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣政府衛生局今天舉辦「對抗結核、你我有責」世界結核病日防治宣導活動，衛生局指出，苗栗縣結核病防治成效，已連續2年榮獲分組第1名，呼籲民眾早期篩檢，確保健康。

衛生局疾管科指出，結核菌可長期潛伏在人體內伺機發病，受到感染到發病前的這段期間，稱為潛伏結核感染，雖不具傳染性，但一般人受到感染後終其一生有10%的發病機會，唯有透過早期診斷治療，才能有效降低發病機率。

大千醫院胸腔內科醫師謝為忠表示，結核病主要透過咳嗽、打噴嚏、談話為傳染途徑，發病初期不明顯，但可運用7分篩檢法自我檢測：咳嗽2週2分、咳嗽有痰2分、胸痛1分、沒有食慾1分、體重減輕1分，只要合計5分以上，應盡速就醫檢查。

當發現有潛伏結核陽性個案時，醫師會依臨床症狀及檢查結果綜合判定進行治療，目前潛伏結核個案只要配合服藥，可減少約9成發病機會。衛生局呼籲民眾一起抵禦結核病茵，守護自己與他人的健康，與全球同步達成「2035消除結核」願景。（編輯：劉政權）1070322