美商務部副助理部長訪台 深化經貿關係

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）美國在台協會今天表示，美國商務部掌管製造業的副助理部長史宜恩（IanSteff）今天抵台訪問，盼拓展美台貿易、商務和投資關係；訪台期間，他將與台灣政商領袖會面。外交部對此表達歡迎。

美國在台協會（AIT）發布新聞稿表示，史宜恩今天抵台，將停留至27日，訪台期間，將與台灣的政商領袖會面。史宜恩先前曾來台訪問，但這是他首度以副助理部長的身分訪台，盼能拓展美台貿易、商務、和投資關係。

同時，外交部也發布新聞稿表示，史宜恩訪台期間將拜會政府官員、商界人士，就深化台美經貿關係交換意見。外交部誠摯歡迎他的來訪；他的訪問，將有助深化台美雙方在經貿、商務議題上的交流。