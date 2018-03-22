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美商務部副助理部長訪台 深化經貿關係

中央社2018/03/22 17:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北22日電）美國在台協會今天表示，美國商務部掌管製造業的副助理部長史宜恩（IanSteff）今天抵台訪問，盼拓展美台貿易、商務和投資關係；訪台期間，他將與台灣政商領袖會面。外交部對此表達歡迎。

美國在台協會（AIT）發布新聞稿表示，史宜恩今天抵台，將停留至27日，訪台期間，將與台灣的政商領袖會面。史宜恩先前曾來台訪問，但這是他首度以副助理部長的身分訪台，盼能拓展美台貿易、商務、和投資關係。

同時，外交部也發布新聞稿表示，史宜恩訪台期間將拜會政府官員、商界人士，就深化台美經貿關係交換意見。外交部誠摯歡迎他的來訪；他的訪問，將有助深化台美雙方在經貿、商務議題上的交流。

外交部表示，這類資深官員的互訪與交流，對台美實質經貿合作關係具正面效益。

AIT表示，史宜恩在美國商務部掌管各項國家計畫，以提升美國製造商的全球競爭力。他是負責執行川普（Donald Trump）政府促進美國製造業就業機會和投資計畫的資深官員之一。

AIT指出，加入美國商務部之前，史宜恩擔任印第安納州的第一任首席創新長；他也曾任印第安納經濟發展公司副總裁，以及印第安納州科學、科技和先進製造領域的資深顧問，主導印第安納州有關科技經濟發展的策略，並致力擴展資訊科技、生命科學、複合材料、奈米科技、能源儲存、物聯網等領域的投資與公私部門合作。

川普16日簽署鼓勵美台之間所有層級官員互訪的台灣旅行法。美國資深官員近期陸續來訪，格外引起關注，除了史宜恩，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）於20日至22日訪台。（編輯：蘇志宗）1070322

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