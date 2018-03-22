Fed升息的最大贏家：美國的大銀行們

在美國聯準會 Fed 已宣布升息，上調利率一碼至 1.75%，但 25 個基點的利率成長，估計將對美國各地人民的銀行存款造成較小的影響。因銀行業一般來說，不會馬上對終端客戶做調升利息之動作。

《ZeroHedge》報導，在升息的同時，其實聯準會最直接的影響層面，只是提高了各大銀行的利潤。

據高盛報告顯示，雖然聯準會已執行升息循環多年，但事實上 JPM、美銀美林、及富國都並未將 Fed 近期的 3 次升息、共 0.75 個百分點的利率調升轉移給民眾。花旗在這期間更只提升了 4% 的零售利率，約 0.03 個百分點。