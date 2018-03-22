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Fed升息的最大贏家：美國的大銀行們

鉅亨網2018/03/22 17:12
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在美國聯準會 Fed 已宣布升息，上調利率一碼至 1.75%，但 25 個基點的利率成長，估計將對美國各地人民的銀行存款造成較小的影響。因銀行業一般來說，不會馬上對終端客戶做調升利息之動作。

《ZeroHedge》報導，在升息的同時，其實聯準會最直接的影響層面，只是提高了各大銀行的利潤。

據高盛報告顯示，雖然聯準會已執行升息循環多年，但事實上 JPM、美銀美林、及富國都並未將 Fed 近期的 3 次升息、共 0.75 個百分點的利率調升轉移給民眾。花旗在這期間更只提升了 4% 的零售利率，約 0.03 個百分點。

追蹤所有銀行利息的 BankRate.com 發現，部份大型銀行在 Fed 持續升息的情況下，卻是幾乎未更動零售利率。

各大銀行定存利率 / 圖：bankrate
各大銀行定存利率 / 圖：bankrate

散戶民眾無法享受到升息之好處，但是美國各大銀行業，卻正在享受升息循環之下，對金融業構成的利多。

如下圖所示，在週三（21 日）升息後，美聯準會向銀行支付的 370 億美元的年利息，比上次升息還再增加了 50 億美元。而因為被要求做籌備金，銀行無須將部份資金做借貸，可向聯準會賺取穩賺不賠的利潤。

美聯準會賦予銀行的利息金額 / 圖：Zerohedge
美聯準會賦予銀行的利息金額 / 圖：Zerohedge

假設美聯準會在 2018 年與市場預估的一樣，再次上調 2 碼利率，德意志銀行 (DB-US) 下面的圖表所示，美聯準會有望向銀行支付高達 470 億美元的利息支出。

如聯準會升息 3 次給付銀行的金額 / 圖：德意志銀行
如聯準會升息 3 次給付銀行的金額 / 圖：德意志銀行
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