美301劍指中國 陸股收跌

（中央社台北22日電）美國白宮預告，美國總統川普將就中國的「經濟侵略」簽署備忘錄。中國上海和深圳股市今天開高走低，最終收跌，上證綜指收跌0.53%；深證成指收跌0.94%。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）收報3263.48點，跌0.53%；深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）收報10877.25點，跌0.94%；創業板指收報1817.23點，跌0.69%。

據中國證券網，滬深兩市今天開高走低，創業板指午後雖在軟體服務、雲端運算和電子資訊的帶動下震盪回升，盤中強勢翻紅，但尾盤再度回落。