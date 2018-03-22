美301劍指中國 陸股收跌

（中央社台北22日電）美國白宮預告，美國總統川普將就中國的「經濟侵略」簽署備忘錄。中國上海和深圳股市今天開高走低，最終收跌，上證綜指收跌0.53%；深證成指收跌0.94%。
上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）收報3263.48點，跌0.53%；深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）收報10877.25點，跌0.94%；創業板指收報1817.23點，跌0.69%。
據中國證券網，滬深兩市今天開高走低，創業板指午後雖在軟體服務、雲端運算和電子資訊的帶動下震盪回升，盤中強勢翻紅，但尾盤再度回落。
新浪財經消息，上海股市早盤快速殺跌探底，盤中一度跌逾1%，午後有小幅反彈行情，尾盤再度回落。
美國白宮稍早公布川普行程，訂於美東時間22日中午12時30分（台北時間23日凌晨0時30分）簽署備忘錄，白宮明確指出，川普將針對「中國的經濟侵略」簽署備忘錄。
中國商務部今天下午1時許在官網上刊登「商務部條法司負責人就美可能近期公布301調查結果發表談話」表示，關於301調查，中方已多次表達立場，堅決反對美方單邊主義和貿易保護主義行徑。中方必將「採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。」（編輯：馮昭/周慧盈）1070322