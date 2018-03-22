影／看中美貿易戰　央行：將衝擊台經濟、3產業影響大

美中貿易戰開打箭在弦上，楊金龍也知道媒體相當關心，因此，央行在提供給媒體的會後參考資料中，也針對近期美國政府貿易保護措施對全球與台灣可能的影響提出分析及評估。央行指出，中美間角力將影響未來全球貿易及投資體系的走向，如近期川普總統考慮對自中國大陸進口的600億商品課徵關稅，還有近期美國即將針對301條款調查結果發布報告，此舉是否引發中美新一波衝突，應密切注意，若美中相互採行貿易保護措施，台灣因參與全球供應鏈程度深，受到衝擊最大。

中央銀行22日召開今（2018）年第1季理監事聯席會議，宣布維持利率不變。但由於美國總統川普預計在台北時間23日凌晨針對「中國的經濟侵略」簽署備忘錄，推估是對301調查的制裁行動。對此，央行總裁楊金龍在會後記者會表示，前總裁彭淮南也曾說過「兩隻大象在打架時要小心，不要被踩到」，若中美採貿易保護措施，台灣是小型經濟體，受衝擊大，尤其台灣資訊和通訊科技產業（ICT）將首當其衝，中小企業所受影響會大於大型企業。

央行進一步分析，若美國調高進口關稅且引發全球貿易戰，全球經濟勢必受創，而且根據台灣通關統計，去年台灣出口至美國的鋼鐵及鋁等，美方這次調查產品的金額雖僅占台灣 GDP 的0.2%，但此事件恐擴大為全球貿易衝突，仍留意後續影響。

央行更指出，美國為我國最大鋼鐵出口市場，去年台灣出口美國鋼鐵金額約13億美元，占我鋼鐵總出口的13.16%，美國對進口鋼鐵加徵25%從價關稅，短期內將對台灣鋼鐵業造成負面影響，但對台灣鋁製品業的衝擊相對輕徵，主要是美國僅為我鋁製品第6大出口市場，去年台灣出口額約4400萬美元，占我鋁製品總出口6.15%。

不過，央行也提到，台灣高度參與全球價值鏈，易受大國貿易爭端所波及，台灣小型高度開放經濟體，2017年台灣輸出入相對 GDP 比高達145%，深受全球景氣影響，而台灣的全球價值鍵參與程度高達67.6%，且台灣附加價值出口至美國占 GDP 比重高於南韓及中國大陸等亞洲國家，若美高築貿易保護障礙，台灣直接出口至美國加上透過其他國家間接出口至美國的衝擊將較大。

在美國貿易保護等反全球化政策下，各國恐效尤築高貿易障礙，引發貿易戰爭，拖累全球經濟，進而不利台灣商品出口及經濟成長。

不僅如此，央行還表示，若美中相互採行貿易保護措施都將衝擊台灣經濟，台、韓參與全球供應鏈程度深，受美國針對中國大陸貿易保護措施的直接影響大，產出減額將分別為 GDP 的0.8%及0.7%，若再加上中國大陸報復措施的影響，產出減額將分別達 GDP 的1.8%及1%。

由於台灣與南韓對美國進口需求的生產乘數較大的產品包含汽車、電子及紡織，易受美國進口減少的衝擊，若美減少進口百億美元的技術類產品，台灣與南韓電子業的產出減額相對GDP比率將達0.12%及0.09%。

楊金龍表示，受到大國貿易爭端的波及，台灣、香港、新加坡、越南及馬來西亞的衝擊會較大，但是南韓以及中國大陸因為 GDP 基數比較高，受到衝擊較小。他更指出，台灣的資訊和通訊科技產業（ICT）將首當其衝，前央行總裁彭淮南也說過「兩隻大象在打架（fight）時要小心，不要被踩到」。

不過，楊金龍強調，當外部影響大時，台灣內部就要壯大，因此像是「五加二產業」等，就要好好發展，以彌補外部的影響。另外，也可以思考，如何將產業鏈逐漸從中國大陸移至美國。