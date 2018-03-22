查竊賊竟破毒鴛鴦　大金公仔成吸食器

龜山分局大埔派出所因為日前受理了一件廠房鐵材、監視器鏡頭的竊案，循線竟破獲了另一起毒鴛鴦吸毒藏毒案，還在毒鴛鴦住處起出了一個以大金空調公仔改製而成的毒品吸食器。全案依竊盜、毒品危害條例分案移送法辦。
大埔所警員為了偵辦這件監視器的竊案，調閱沿線監視器企圖以車追人，查出居無定所的包姓男子涉有重嫌。21日上午，大埔所長吳明彰轄區探訪發現46歲包嫌出沒振興路遂將其逮獲，帶往林口租屋處起出贓物鏡頭一個，同時驗尿發現他有二級毒品反應。包嫌坦承吸食毒品，是鄰居62歲賴姓男子免費提供，帶員警前往搜索。
賴嫌及女友蘇姓女子透過監視器發現警方敲門，立即將桌上相撲公仔安非他命吸食器，及毒品殘渣袋往屋外丟棄，警方進入屋外屋內及房間都有監視器畫面，顯然有鬼，經過2小時的鬥智盤查之後，賴嫌才交付衣服內的三個海洛因殘渣袋，警方清理現場屋內外共查獲海洛因2包(共0.91公克)、殘渣袋4只、針筒2支、吸食器2組，帶回派出所偵辦。其中，相撲力士公仔也被利用作為吸食器格外引人注目。
▲大金空調相撲寶寶竟被改製成毒品吸食器。（圖／龜山分局大埔派出所提供 , 2018.03.22）
警訊中賴嫌、蘇嫌否認包嫌最近去過他們家，也沒有提供的毒品給他使用，因包嫌指證歷歷，毒品等證物，其中可愛相撲公仔還被製成吸食器非常諷刺，三人分別依竊盜、毒品危害條例等罪嫌移送法辦。
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