查竊賊竟破毒鴛鴦　大金公仔成吸食器

龜山分局大埔派出所因為日前受理了一件廠房鐵材、監視器鏡頭的竊案，循線竟破獲了另一起毒鴛鴦吸毒藏毒案，還在毒鴛鴦住處起出了一個以大金空調公仔改製而成的毒品吸食器。全案依竊盜、毒品危害條例分案移送法辦。

大埔所警員為了偵辦這件監視器的竊案，調閱沿線監視器企圖以車追人，查出居無定所的包姓男子涉有重嫌。21日上午，大埔所長吳明彰轄區探訪發現46歲包嫌出沒振興路遂將其逮獲，帶往林口租屋處起出贓物鏡頭一個，同時驗尿發現他有二級毒品反應。包嫌坦承吸食毒品，是鄰居62歲賴姓男子免費提供，帶員警前往搜索。