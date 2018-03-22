響應孫越叔叔號召 戒菸就贏獎金最高30萬

（中央社記者卞金峰、蕭惠敏台北22日電）癮君子注意，兩年一次戒菸嘉年華將登場，「戒菸就贏比賽」鼓勵受菸癮所困民眾一起嘗試對抗菸品，5月2日至29日活動期間未抽菸品者，有機會抽中最高新台幣30萬元獎金。
2018「戒菸就贏比賽」由和碩集團董事長童子賢贊助及藝人哈林代言，以「與我同行，戒菸一定行」為口號，呼籲癮君子攜伴1位不吸菸的見證人參賽。不過，終身義工孫越因病住院而無法出席活動，但哈林等人還是呼籲要勇敢戒菸。
哈林分享戒菸經驗，16歲開始接觸菸品，30歲才戒除，因對吸菸曾有錯誤觀念，導致過敏性鼻炎加劇，投入音樂工作後，為尋靈感，錄音室更常常「煙霧瀰漫」。
哈林說，父親因為吸菸罹患肺氣腫病逝，讓他開始嘗試戒菸，但不到3個月內便失敗，直到自己因吸菸導致鼻內化膿加劇，甚至住院2個月，才大徹大悟。
哈林進一步指出，戒菸過程雖然辛苦，但為了健康和家人必須堅持下去，成功戒菸後非常有成就感，而且明顯感受唱歌比較不費力。
目前國人的吸菸人口數達300多萬人口，董氏基金會迄今已輔導6萬名以上的癮君子成功戒菸。至今「戒菸就贏比賽」已邁入第九屆，過去曾吸引近20萬名癮君子體驗戒菸，董事基金行長姚思遠表示，活動期間參賽者的戒菸率高達7成，賽後維持一年戒斷者平均達3成5。
國民健康署署長王英偉也提到，戒菸就是贏比賽是一個鼓勵更多人一起嘗試戒菸的活動，此次比賽目標希望能協助2萬組朋友踴躍加入，減少二手菸危害。
活動自即日起民眾可上國民健康署華文戒菸網報名，4月30日前（郵戳為憑）填妥報名表逕寄董氏基金會。（編輯：卞金峰）1070322