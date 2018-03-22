響應孫越叔叔號召 戒菸就贏獎金最高30萬

（中央社記者卞金峰、蕭惠敏台北22日電）癮君子注意，兩年一次戒菸嘉年華將登場，「戒菸就贏比賽」鼓勵受菸癮所困民眾一起嘗試對抗菸品，5月2日至29日活動期間未抽菸品者，有機會抽中最高新台幣30萬元獎金。

2018「戒菸就贏比賽」由和碩集團董事長童子賢贊助及藝人哈林代言，以「與我同行，戒菸一定行」為口號，呼籲癮君子攜伴1位不吸菸的見證人參賽。不過，終身義工孫越因病住院而無法出席活動，但哈林等人還是呼籲要勇敢戒菸。

哈林分享戒菸經驗，16歲開始接觸菸品，30歲才戒除，因對吸菸曾有錯誤觀念，導致過敏性鼻炎加劇，投入音樂工作後，為尋靈感，錄音室更常常「煙霧瀰漫」。